Wyjątkowe słowa Roberta Lewandowskiemu. Wiemy, komu zadedykował swoje bramki

Robert Lewandowski otworzył swój dorobek strzelecki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Polak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu drugiej kolejki La Liga przeciwko Realowi Sociedad San Sebastian. W dniu swoich 34. urodzin napastnik zdobył bramkę już w 44. sekundzie tej rywalizacji. Drugiego gola strzelił już po zmianie stron, a FC Barcelona zwyciężyła z zespołem z Kraju Basków 4:1.

Robert Lewandowski po meczu FC Barcelony. Wiemy, komu zadedykował swoje gole

Po meczu zabrał głos w rozmowie z polską stacją telewizyjną Eleven Sports. „Lewy” podkreślił, że jest dumny z wygranej. Szczególnie, że w pierwszej połowie gra drużyny z Katalonii nie wyglądała zbyt dobrze. Po chwili zdradził, komu dedykuje swoje dwa pierwsze trafienia.

– Zawsze jak strzelam tę pierwszą bramkę w nowym klubie, dedykuję ją mojemu ojcu, bo wspiera mnie, ogląda mnie i tak bramka strzelona w dniu urodzin ma specjalne znaczenie – powiedział. Przypomnijmy, że ojciec Roberta Lewandowskiego zmarł, gdy ten miał zaledwie 16 lat.

Polski napastnik ocenił poziom trudności gry w La Liga

Mimo że kapitan reprezentacji Polski zdołał dwukrotnie trafić do siatki rywali, nie ma wcale łatwego zadania. Obrońcy rywali traktują go niezwykle ostro. W pomeczowym wywiadzie stwierdził jednak, że teraz jest jeszcze za wcześnie, aby ocenić, czy gra mu się łatwiej, czy trudniej w porównaniu do Bundesligi. – To można ocenić po 10-15 meczach, a nawet po całym sezonie. Sezon jest długi i nie ma, co wyciągać wniosków po jednym, dwóch meczach. Każdy tydzień będzie pracował na moją korzyść – dodał.

