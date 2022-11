Gerard Pique całował się z nową partnerką na oczach kibiców. Jest nagranie

Gerard Pique rozegrał w barwach FC Barcelony 615 meczów, w których strzelił 53 gole i zaliczył 15 asyst. Wygrał z nią cztery Ligi Mistrzów, osiem mistrzostw Hiszpanii, siedem Pucharów Króla, sześć Superpucharów Hiszpanii, trzy Superpuchary Europy oraz trzy Klubowe Mistrzostwa Świata. Jego decyzja o zakończeniu kariery była dość spontaniczna i zaskakująca, jednak ostatnie wydarzenia, których był bohaterem, m.in. mecz z Interem Mediolan czy pamiętna rozgrzewka, a także sprawy prywatne prawdopodobnie przesądziły o takim ruchu. Wiele wskazuje na to, że po rozstaniu z Shakirą Hiszpan dobrze układa sobie życie u boku nowej partnerki. Te gesty mówią same za siebie.

Gerard Pique przyłapany na czułościach z nową partnerką

Po zakończonym spotkaniu Pique zrobił sobie kilka pamiątkowych zdjęć z bliskimi, a następnie zaprosił synów na boisko. Po meczu były defensor Blaugrany miał zorganizować imprezę dla przyjaciół w jednym z hoteli, na której zabrakło jego nowej partnerki. Clara pojawiła się na trybunach Camp Nou i można było dostrzec, jak wielkim uczuciem się darzą.

„Pique i Clara Chia dali upust miłości już na opustoszałym Camp Nou. Piłkarz zaczął przytulać się do swojej nowej partnerki, jakby byli nastolatkami. To zdarzyło się w górnej części trybun, skąd – jak zakładamy – kobieta śledziła mecz. To jej pierwsze ujęcie na stadionie Blaugrany, zarejestrowane przez Gol TV” – informuje „Mundo Deportivo”.

Nowy związek Gerarda Pique

Rozstanie Gerarda Pique i Shakiry było jednym z najgłośniejszych w 2022 roku. Para, która doczekała się dwójki synów, od kilku miesięcy układa sobie życie na nowo. O ile wiadomo, że piłkarz ma już nowy obiekt westchnień, o tyle sprawy miłosne piosenkarki nie są nikomu znane.

Hiszpańskie media sugerują, że legenda FC Barcelony ma rozważać przeprowadzkę do Andory, na co namawiać ma go przyjaciel, Carles Puyol, a także ślub z nową ukochaną.

