Oficjalnie: Gerard Pique kończy karierę. Zdradził, kiedy rozegra ostatni mecz w FC Barcelonie

Gerard Pique to żywa legenda FC Barcelony. W ostatnim czasie jednak nie radził sobie tak dobrze pod względem sportowym, jak za swoich najlepszych lat. Będąc większych szans na regularną grę na odpowiednim poziomie, obrońca postanowił odejść z Dumy Katalonii i jednocześnie zakończyć karierę. Ogłosił to w mediach społecznościowych, publikując specjalne wideo.

Gerard Pique odchodzi z FC Barcelony i kończy karierę

– Drodzy cules, z tej strony Gerard – zwrócił się zawodnik bezpośrednio do fanów FC Barcelony. – W ostatnich tygodniach i miesiącach ludzie wiele o mnie mówili. Ja nie odzywałem się aż do teraz. Teraz chcę powiedzieć coś o sobie – rozpoczął.

– Tak jak wielu z was od zawsze byłem fanem Barsy. Urodziłem się w rodzinie zakochanej w futbolu. Od najmłodszych lat nie chciałem być piłkarzem, tylko zawodnikiem Barcelony. Ostatnio dużo myślałem o tym dziecku. O tym, co by pomyślał młody Gerard, gdyby ktoś powiedział mu, że wszystko, o czym śnił, spełni się – że przebije się do pierwszej drużyny, że wygra z nią każde możliwe trofeum, że zostanie mistrzem Europy i świata. Że będzie grał wraz z najlepszymi piłkarzami świata, że stanie się jednym z kapitanów Barcelony. Że pozna przyjaciół na całe życie. Minęło 25 lat, od kiedy dołączyłem do Barcy, odszedłem i wróciłem. Piłka nożna, Barcelona i cules dały mi wszystko – opowiedział 35-latek

Kiedy Gerard Pique rozegra ostatni mecz w barwach FC Barcelony?

– Teraz podjąłem decyzję, że ta podróż dobiegła końca. Zawsze powtarzałem, że po odejściu nie zagram już w żadnej innej drużynie i tak właśnie będzie. W tę sobotę odbędzie się mój ostatni mecz na Camp Nou. Teraz sam zostanę zwykłym kibicem, będę wspierał drużynę i przekażę miłość do klubu moim dzieciom. Tak, jak moja rodzina przekazała ją mnie – wyznał.

Wspomnianym pożegnalnym spotkaniem będzie starcie z Almerią zaplanowane na sobotę 5 listopada na godzinę 21:00. – Ale znacie mnie. Prędzej czy później wrócę. Do zobaczenia na Camp Nou, niech żyje Barca. Zawsze – zakończył.

Sukcesy piłkarskie Gerard Pique

Pique rozegrał w barwach Blaugrany 615 meczów, w których strzelił 53 gole i zaliczył 15 asyst. Wygrał z nią cztery Ligi Mistrzów, osiem mistrzostw Hiszpanii, siedem Pucharów Króla, sześć Superpucharów Hiszpanii, trzy Superpuchary Europy oraz trzy Klubowe Mistrzostwa Świata. W reprezentacji narodowej uzbierał natomiast 102 występy. Wraz z drużyną La Roja został mistrzem świata w 2010 roku i mistrzem Starego Kontynentu dwa lata później. Na swoim koncie ma również mistrzostw Anglii, Puchar Ligi Angielskiej i Tarczę Dobroczynności wywalczone podczas krótkiego pobytu w Manchesterze United.

