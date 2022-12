Lewandowska o kulisach przeprowadzki do Barcelony. Zdradziła, jak przeżyły to jej córki

Latem 2022 roku Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium i przeniósł się do FC Barcelony za 45 mln euro plus pięć milionów w bonusach. To była ogromna zmiana nie tylko dla 34-latka, ale również dla Jego rodziny – żony Anny i dwóch córeczek 5-letniej Klary i 2-letniej Laury.

Anna Lewandowska: W Barcelonie jesteśmy bardzo szczęśliwi

Wyjazd z Niemiec po 12 latach na pewno nie był łatwy dla Lewandowskich, ale jak się okazuje służy im wszystkim. W rozmowie z „Party” Anna Lewandowska przyznała, że są w Barcelonie bardzo szczęśliwi, a Katalończycy są bardzo otwarci, sympatyczni i pomocni. – Ja jestem typem ekstrawertyczki, dlatego szybko się tu odnalazłam i zaaklimatyzowałam – dodała.

Jak poinformowała Anna Lewandowska, w przypadku jej męża było trochę inaczej, bo jest introwertykiem. – Znalazłam dom blisko plaży, co odmieniło naszą codzienność. Mam nadzieję, że zostaniemy tu na dłużej – zdradziła, dodając, że wszystko zależy od kariery Roberta Lewandowskiego, który kontrakt z FC Barceloną ma podpisany na cztery lata.

Wyprowadzka była sporym wyzwaniem dla Klary i Laury Lewandowskich

Anna Lewandowska przyznała również, że przeprowadzka była także sporym wyzwaniem dla 5-letniej Klary i 2-letniej Laury. – To nie było łatwe, przede wszystkim z uwagi na Klarę, która jest emocjonalnym dzieckiem. W Monachium miała swoje koleżanki, swój świat, dlatego przeprowadzka była dla niej dużą zmianą – powiedziała, dodając, że z kolei Laura jest wyluzowanym dzieckiem i szybko odnalazła się w nowej sytuacji.

