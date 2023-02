Mecz Villarreal – FC Barcelona to dobra okazja dla Lewandowskiego. O której i gdzie transmisja online i w TV?

FC Barcelona idzie w tym sezonie Primera Division jak burza. 12 lutego Duma Katalonii będzie miała okazję dopisać do swojego konta kolejne trzy oczka. Aby tak się stało, będzie musiała pokonać Villarreal. Podopieczni Xaviego Hernandeza są jednak zdecydowanymi faworytami.

Robert Lewandowski może poprawić swoje liczby w meczu Villarreal – FC Barcelona

Jest tak z kilku względów. Najważniejszy to oczywiście Robert Lewandowski. Polak wrócił już po kilkumeczowym zawieszeniu i znów może straszyć defensorów z przeciwnych drużyn. Kapitan naszej reprezentacji co prawda w poprzednim starciu gola nie strzelił (Blaugrana wygrała 3:0 z Sevillą), ale ogólnie jest w bardzo dobrej formie. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki razem wzięte, zdobył 23 bramki w 26 występach.

Niewykluczone, że spotkanie z Los Amarillos będzie dobrą okazją, by napastnik jeszcze podkręcił swoje statystyki. Podopieczni trenera Setiena słabo radzą sobie w defensywie. Po mundialu drużna ta rozegrała już dziewięć meczów, w których zanotowała tylko jedno czyste konto – pod koniec stycznia z Gironą. Skoro Villarreal tracił gole nawet z takimi ekipami jak Elche, Celta Vigo, Valencia, Cartagena czy Guijuelo, to i z Barceloną prawdopodobnie na zero z tyłu nie zagra.

O której mecz Villarreal – FC Barcelona? Transmisja online i w TV

Spotkanie Villarrealu z FC Barceloną zaplanowano na 12 lutego. Pierwszy gwizdek rozbrzmi późnym wieczorem, to znaczy o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzona zostanie w dwóch kanałach – Canal+ 4k Ultra oraz Canal+ Sport. Ponadto mecz będzie można obejrzeć w serwisie canalplus.com.

