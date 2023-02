Tym grozi rasizm na stadionach. Kibic przekonał się na własnej skórze

To, co w ostatnich tygodniach dzieje się wokół Viniciusa Juniora, jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. Zawodnik Realu Madryt regularnie jest prowokowany przez przeciwników na boisku oraz obrażany przez ich kibiców, co zostało dostrzeżone nie tylko przez media, ale też władze La Ligi.

Brazylijczyk wielokrotnie zachowywał się na boisku nieprzyzwoicie, jednak zazwyczaj działo się to przez liczne prowokacje. Mimo wszystko, atmosfera zrobiła się na tyle gorąca, że organy ścigania postanowiły rozprawić się z kibicami, którzy rzucają rasistowskimi epitetami w stronę 22-latka.

Rasistowska atmosfera wokół Viniciusa Juniora

Przed meczem derbowym z Atletico Madryt kibice Materacy niedaleko ośrodka treningowego Królewskich Valdebebas wywiesili kukłę Vinicusa Juniora, która zwisała powieszona za szyję z mostu. Tą sprawą natychmiast zajęły się organy ścigania i doszły do sprawcy.

W trzech ostatnich kolejkach La Liga Real Madryt mierzył się odpowiednio z RCD Mallorką (wyjazd), Elche (u siebie) oraz CA Osasuną (wyjazd). O ile mecz domowy rozegrał się bez nieprzyjemnych zdarzeń, tak oba wyjazdowe owiane zostały bardzo nieprzyjemną atmosferą, która wywiązała się wokół Vinicusa Juniora.

Kibice regularnie obrażali 22-latka na tle rasistowskim, udawali małpy, kiedy znajdował się przy piłce, rzucali w niego rozmaitymi przedmiotami, a nawet w trakcie minuty ciszy, podczas meczu na El Sadar, jeden z fanów gospodarzy nazwał go skur****nem.

La Liga wzięła sprawy w swoje ręce. Sprawca odnaleziony i ukarany

Szef La Ligi Javier Tebas wydał oświadczenie, że włodarze we współpracy z organami ścigania zrobią wszystko, by znaleźć sprawcę rasistowskich zachowań wobec Viniciusa. Hiszpańska policja namierzyła 20-letniego mężczyznę, na którego została nałożona kara w wysokości 3 tys. euro oraz nałożono na niego zakaz stadionowy na minimum pół roku.

Choć sam Vinicius Junior niejednokrotnie wdaje się w sprzeczki z przeciwnikami, to sprawia wrażenie, jakby cała sytuacja nie robiła na nim większego wrażenia i zachowuje się, jak profesjonalista.

Już dziś, 21 lutego o godz. 21:00 Real Madryt podejmie Liverpool na Anfield. Można spodziewać się, że 22-latek wybiegnie w podstawowym składzie Los Blancos.

Czytaj też:

Nie żyje legenda Realu Madryt. Honorowy prezes klubu miał 83 lataCzytaj też:

Nadchodzi rewolucja w Realu Madryt. Carlo Ancelotti łączony z objęciem reprezentacji