Koszmar Roberta Lewandowskiego. Tak źle nie było od lat

Zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii, efektowny awans do półfinału Pucharu Króla i w końcu kapitalna dyspozycja w La Liga, dzięki której FC Barcelona wywalczyła osiem punktów przewagi nad Realem Madryt. Wizja wszystkich sukcesów, które udało się wywalczyć ekipie Xaviego na początku bieżącego roku powoli zaczyna się oddalać. Ostatnie mecze Blaugrany to prawdziwy koszmar. Gdzie w tym wszystkim był Robert Lewandowski? Coraz więcej osób wskazuje w nim jednego z głównych winowajców takiego stanu rzeczy.

FC Barcelona złapała zadyszkę. Nadchodzi początek końca?

Odpadnięcie w dwumeczu Ligi Europy przeciw Manchesterowi United po serii zwycięstw w La Liga z pozoru może nie być niczym nad wyraz wstydliwym, gdyż ekipa Erika Ten Haga notuje znakomity sezon. Perspektywa jest już nieco inna, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, iż był to etap 1/16 finału niższych rozgrywek europejskich.

Zawodnicy Dumy Katalonii mieli okazję na delikatne zamazanie goryczy odpadnięcia z europejskich pucharów wyjazdowym meczem z beniaminkiem La Liga, Almerią, której również sensacyjnie nie wykorzystali, przegrywając 0:1. Jedynym pocieszeniem dla kibiców oraz piłkarzy Barcy może być fakt, iż w tej samej kolejce ich największy rywal w walce o mistrzostwo, Real Madryt, zdobył tylko punkt w meczu z Atletico Madryt.

Ich przewaga nad Królewskimi stopniała do siedmiu punktów, a już w najbliższy czwartek obie ekipy zmierzą się na Estadio Santiago Bernabeu w ramach pierwszego meczu półfinału Pucharu Króla. Hiszpańskie media zwiastują początek końca doskonałej passy drużyny prowadzonej przez Xaviego. Oceny poszczególnych zawodników Blaugrany mówią same za siebie.

Robert Lewandowski w ogniu krytyki

Od początku 2023 roku Robert Lewandowski tylko dwukrotnie trafił do siatki w rozgrywkach La Liga. Jest to jego najgorszy początek roku od wielu lat, a jego wczorajszy występ zasłużył na mizerną notę 7,1 wg Sofascore. Nie inaczej oceniają jego poczynania hiszpańscy dziennikarze. Kataloński „Sport” wystawił Polakowi ocenę „4” w skali od 1 do 10, pisząc:

„Wciąż jest daleko od najlepszej formy, jaką prezentował na początku sezonu. Rzeczy, które jeszcze niedawno robił z łatwością, dziś sprawiają mu mnóstwo problemów. Barcelona potrzebuje Polaka, by załatać niepokojącą dziurę w ataku” – czytamy.

Równie krytycznie na jego temat wypowiadają się dziennikarze dziennika „AS”, którzy zwrócili uwagę na zadyszkę kapitana reprezentacji Polski, odkąd wrócił z mundialu.

„Kolejny kiepski występ. Polak nie czuje się dobrze, odkąd wrócił z mundialu. W niedzielę znów nie miał okazji do strzelenia gola. Drużyna potrzebuje jego bramek. Kiedy ich nie ma, Barcelona traci mnóstwo” – stwierdzili.

