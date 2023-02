Gol Roberta Lewandowskiego nie wystarczył. Wielka radość w Manchesterze!

Skład Manchesteru United: De Gea – Wan Bissaka, Martinez, Varane, Shaw – Casemiro, Fred, Sancho, Weghorst, Fernandes – Rashford.

Skład FC Barcelony: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Balde – De Jong, Busquets, Kessie – Raphinha, Lewandowski, Sergi Roberto.

Sędzią głównym meczu był Francuz Clement Turpin.

Robert Lewandowski wyprowadził FC Barcelonę na prowadzenie

Pierwsze dziesięć minut spotkania należało do podopiecznych Erika Ten Haga. Podobnie, jak w pierwszym spotkaniu, Czerwone Diabły agresywnie atakowały bramkę Ter Stegena, jednak Niemiec nie skapitulował. Najgroźniejszą sytuację miał kapitan Manchesteru United Bruno Fernandes, który pomknął prawą stroną boiska i oddał strzał, jednak nie sprawił on problemów golkiperowi Dumy Katalonii.

W kolejnych minutach role się odwróciły i to piłkarze Xaviego odważniej ruszyli do ataku. W 14. minucie do piłki w polu karnym gospodarzy dobił Alejandro Balde, który w pojedynku z Bruno Fernandesem został pociągnięty za rękę. Francuski arbiter uznał, że przewinienie zaliczało się do podyktowania rzutu karnego. David de Gea był bliski obrony, jednak nie zdołał zatrzymać strzału Roberta Lewandowskiego i Blaugrana prowadziła.

Do końca pierwszej połowy oglądaliśmy bardzo wyrównaną i otwartą grę, choć to FC Barcelona wyglądała na lepiej ułożoną ekipę. Defensywa Czerwonych Diabłów popełniła błąd, po którym Katalończycy byli bliscy podwyższenia, ale strzał Francka Kessiego został zablokowany w ostatniej chwili. Jeszcze w doliczonym czasie gry Iworyjczyk oddał strzał z ostrego kąta, ale trafił w boczną siatkę.

Wielki powrót Manchesteru United

Erik Ten Hag zdecydował zmienić Wouta Weghorsta. W jego miejscu pojawił się Antony. Manchester United nie mógł lepiej wymarzyć sobie wejścia w drugą odsłonę spotkania. W 47. minucie Bruno Fernandes otrzymał futbolówkę z lewej strony, po czym podał ją do wychodzącego na wolne pole Freda. Brazylijczyk oddał mocny strzał i pokonał Ter Stegena, wyrównując wynik spotkania.

Ten gol był pewnym zapalnikiem dla ekipy United, którzy już po chwili byli bliscy podwyższenia. Antony pomknął prawym skrzydłem, ale tuż przed oddaniem strzału Christensen wybił mu piłkę spod nóg. Duma Katalonii odważnie się broniła i co jakiś czas atakowała bramkę De Gei, jednak bez większych sukcesów. Na boisku pojawili się Dalot i Garnacho za Wana Bissakę i Sancho oraz Torres, który zmienił Roberto.

W 73. minucie podopieczni Erika Ten Haga pomknęli z akcją lewą stroną. Alejandro Garnacho oddał strzał, który został zablokowany. Próbował dobić Rashford, jednak znów defensorzy Blaugrany powiedzieli „nie”. Na ich nieszczęście kolejny rykoszet trafił pod nogi Antony'ego, a ten pięknym strzałem pokonał Ter Stegena, zamieniając wynik na 2:1. Do końca meczu oglądaliśmy wyrównany pojedynek. W doliczonym czasie gry Robert Lewandowski był bliski wyrównania, jednak Raphael Varane zachował się fantastycznie, wybijając piłkę niemal z linii bramkowej. FC Barcelona odpadła z Ligi Europy UEFA.

Manchester United – FC Barcelona 2:1. Fred, Antony, Robert Lewandowski. Dwumecz 4:3.

Czytaj też:

Robert Lewandowski nie obroni tytułu. Nagroda FIFA The Best ma trafić do jego niedawnego rywalaCzytaj też:

Hiszpanie nie mają litości dla Lewandowskiego. Surowo oceniają jego występ