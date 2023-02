Robert Lewandowski nie obroni tytułu. Nagroda FIFA The Best ma trafić do jego niedawnego rywala

The Best FIFA Football Awards jest coroczną galą, na której najlepsi piłkarze i piłkarki otrzymują nagrody przyznawane przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. W głosowaniu na najlepszych: piłkarza, piłkarkę i trenerów biorą udział kapitanowie reprezentacji narodowych, selekcjonerzy reprezentacji narodowych i przedstawiciele mediów z państw należących do FIFA. Głosy tych trzech grup stanowią 25 proc. wyniku głosowania.

FIFA The Best. Hiszpańskie media ujawniają zwycięzcę

O tym, że Robert Lewandowski stracił szansę na zdobycie trzeciej statuetki FIFA The Best dowiedzieliśmy się 10 lutego, kiedy Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ogłosiła finałową trójkę, w której zabrakło reprezentanta Polski. W tym elitarnym gronie znaleźli się Karim Benzema, Leo Messi i Kylian Mbappe.

Hiszpańskie media poinformowały o przeciekach przed wręczeniem tegorocznej statuetki FIFA The Best. Dziennikarz Francesc Aguilar, cytowany przez „BarcaInfo” na Twitterze przekazał, że tym razem to wyróżnienie przypadnie Lionelowi Messiemu, który wraz z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata.

Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to będzie to drugie trofeum dla Argentyńczyka, który zrówna się z Robertem Lewandowskim i Cristiano Ronaldo w liczbie zdobytych tytułów.

The Best FIFA Football Awards: Jest Polski akcent

Pierwsza edycja plebiscytu The Best FIFA Football Awards odbyła się 9 stycznia 2016 w Zurychu. Zdecydowano się na taki krok tuż po tym, jak FIFA zrezygnowała ze współorganizowania z France Football gali Złotej Piłki.

Ponadto na gali są przyznawane nagrody za najładniejszą bramkę, na najlepszych fanów oraz wybierana jest najlepsza jedenastka minionego sezonu. W gronie trzech finalistów nominowanych do Nagrody Puskasa został Marcin Oleksy – reprezentant Polski i zawodnik Warty Poznań w AMP Futbolu. Biało-Czerwony zmierzy się z Richarlisonem i Dimitrim Payetem.

W tej edycji plebiscytu jury brało pod uwagę wyniki i osiągnięcia w okresie od 8 sierpnia 2021 roku do 18 grudnia 2022. Oficjalna gala, na której zostaną przyznane te wszystkie nagrody odbędzie się w poniedziałek 27 lutego.

