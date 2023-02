Robert Lewandowski przełamał fatalną passę. Tym golem ustalił wynik meczu FC Barcelony

Mecz FC Barcelony z Cadizem zamykał niedzielne zmagania drużyn w Primera Division. Teoretycznie gospodarze mieli łatwe zadanie, ponieważ przyszło im mierzyć się z zespołem dużo gorszym, który desperacko walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a obecnie zajmuje 17. miejsce z 2 punktami przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Valencią. Była to więc doskonała okazja dla Roberta Lewandowskiego na to, aby wreszcie przełamać pewną niekorzystną passę.

Sergi Roberto błysnął w meczu FC Barcelona – Cadiz

Jak łatwo się domyślić, Duma Katalonii dominowała od samego początku i choć Xavi Hernandez posłał do boju kilku rezerwowych – między innymi Ansu Fatiego oraz Ferrana Torresa – to właśnie gospodarze stwarzali sobie więcej sytuacji. Już po kilku chwilach gry dogodną okazję miał Eric Garcia, lecz jej nie wykorzystał.

Blaugrana wrzuciła wyższy bieg dopiero pod koniec pierwszej połowy, kiedy sama zaczęła się niecierpliwić własną nieskutecznością. Wtedy to świetną akcję przeprowadził Torres, który dograł do Lewandowskiego. Polak uderzył, lecz jego strzał na linii bramkowej zatrzymał Carcelen. Dopiero dobitka Sergiego Roberto okazała się skuteczna.

Robert Lewandowski przełamał się na Camp Nou

Kapitan Biało-Czerwonych był tym faktem niepocieszony, aczkolwiek zrehabilitował się samemu sobie już po chwili. Wszystko wydarzyło się w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wtedy to autor pierwszego trafienia przyspieszył akcję z lewej strony, wpadł w pole karne ekipy z Kadyksu i zaczął schodzić do środka. Tam zaroiło się od przeciwników, więc podał wszerz „szesnastki” rywali do Lewandowskiego.

Ten zawahał się chwilę przed oddaniem strzału, lecz po przyjęciu nie dał bramkarzowi szans na skuteczną interwencję – jego uderzenie nie było silne, tylko płaskie i precyzyjne. Była to pierwsza zdobyta przez „Lewego” bramka na Camp Nou od prawie czterech miesięcy.

Wynik meczu FC Barcelona – Cadiz

Jak się okazało, w ten sposób nasz rodak ustalił wynik spotkania, choć w drugiej części spotkania miał jeszcze jedną okazję, by podwyższyć rezultat. Niestety w 57. minucie trafił jedynie w poprzeczkę po podaniu Gaviego.

Cadiz też miał swoje momenty chwały, aczkolwiek krótkie, ponieważ dwa trafienia jego zawodników zostały nieuznane. Duma Katalonii wygrała 2:0 i zachowała osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

