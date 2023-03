FC Barcelona może zostać wykluczona z europejskich pucharów. Sprawa trafiła do sądu

Sprawa dotyczy wielomilionowych płatności, które FC Barcelona miała przesyłać byłemu wiceprzewodniczącemu Komitetu Technicznego Sędziów Jose Marii Enriquezowi Negreirze. Prokuratura oskarża Dumę Katalonii o korupcję między osobami prywatnymi, fałszowaniu dokumentów handlowych oraz nieuczciwą administrację. Prokuratorzy dopatrzyli się wielu nieprawidłowości ze strony FC Barcelony w tej sprawie. Zarzuty zostały postawione byłym prezydentom Josepowi Marii Bartomeu oraz Sandro Rosellowi, ale też samemu klubowi.

Media: FC Barcelona może zostać wykluczona z europejskich pucharów

W najnowszym wydaniu hiszpańskiego dziennika „Marca” można przeczytać, że złożenie pozwu przez prokuraturę oraz same zarzuty mogą przesądzić o obecności FC Barcelony w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

„UEFA może uznać, nie czekając na wyrok sądu lub udowodnienie ingerencji w wyniki sportowe, że reputacja rozgrywek może zostać zniszczona przez samą obecność w nich katalońskiej drużyny. Artykuł czwarty regulaminu konkurencji UEFA nie pozostawia wątpliwości. W rzeczywistości artykuł ten wchodzi w życie w celu obrony ducha gry, a w szczególności wartości, które UEFA stara się przekazać, aby zapewnić godną konkurencję” – podaje hiszpański dziennik.

Co więcej, dziennik zacytował jeden z zapisów sekcji G artykułu 4. regulaminu UEFA, w którym stoi, że organizacja zawsze zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia klubów, które po zdobyciu udziału w europejskich rozgrywkach nie spełniają wszystkich warunków określonych w regulaminach ww. rozgrywek.

Joan Laporta przekonuje o niewinności FC Barcelony

Obecny prezydent Blaugrany Joan Laporta nie został wciągnięty w sprawę, jednak dotyczy go ona jako reprezentanta i przewodniczącego klubu z Katalonii. Mimo wszystko przekonuje on, że sędziowie nigdy nie zostali kupieni i nikt nie miał takiego zamiaru. W ostatnich 20 latach FC Barcelona miała zapłacić Negreirze ok. 7,3 mln euro.

