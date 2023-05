Legenda Barcelony chwali Roberta Lewandowskiego. Zwraca uwagę nie tylko na gole

FC Barcelona po czterech latach przerwy ponownie zasiądzie na mistrzowskim tronie. Dzięki zwycięstwu nad odwiecznym rywalem, Espanyolem, już na kilka kolejek przed końcem sezonu mogą czuć się triumfatorami rozgrywek. Istotny wkład w losy zespołu na przestrzeni całego roku miał Robert Lewandowski. Pomimo krytyki, jaka spadała na niego w ostatnich tygodniach, napastnik reprezentacji Polski jest ceniony przez ekspertów.

Legenda Barcelony komplementuje Roberta Lewandowskiego

Lewandowski błyszczał skutecznością na początku sezonu. W ostatnich miesiącach nie trafiał tak często do siatki rywali, lecz dzięki sporemu zapasowi cały czas przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców. Zdaniem Guillermo Amora, legendy Barcelony z lat 80. i 90. Kapitan reprezentacji Polski wywarł spory wpływ na to, że Barcelona na parę rozgrywek przed końcem sezonu ligi hiszpańskiej może cieszyć się ze złota. Przyznał, że ceni jego doświadczenie i osobowość, która jest równie ważna jak bramki, które zdobywa dla Dumy Katalonii.

– Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości: Robert Lewandowski był bardzo ważnym elementem, częścią tego sukcesu, jakim jest wygranie La Liga. Pokazał tu wielką jakość i nie mówimy tu tylko o golach – mówi Amor. – Jego osobowość, doświadczenie, praca dla zespołu, wielki profesjonalizm. W Barcelonie te wartości są bardzo ważne, cenione. Lewandowski ma je wszystkie i to zademonstrował, to daje Barcelonie. I właśnie o to chodziło. Bramki swoją drogą, ale ten „pakiet” cech, o którym mówię też miał i ma wielkie znaczenie – dodaje były reprezentant Hiszpanii.

Barcelona pewna mistrzostwa Hiszpanii

Amor przyznał także, że kluczowa dla sukcesu Barcelony jest bardzo dobra atmosfera, jaka panuje w zespole. Nie chciał jednak wyróżniać pojedynczego gracza i robić z niego piłkarza całego sezonu.

Duma Katalonii ma 14 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i 16 nad trzecim Atletico. Do rozegrania pozostały jeszcze cztery kolejki.

