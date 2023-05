FC Barcelona mistrzem Hiszpanii! Koncertowy mecz Roberta Lewandowskiego

Skład RCD Espanyolu (1-5-4-1): Pacheco – Gil, Montes, Gomez, Cabrera, Olivan – Melamed, Darder, Suarez, Braithwaite – Joselu.

Skład FC Barcelony (1-4-3-3): ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Balde – de Jong, Busquets, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Robert Lewandowski z dubletem

Podopieczni Xaviego mieli w tym meczu jeden cel – zamknąć temat mistrzostwa Hiszpanii. I już w pierwszych minutach dali do zrozumienia, że mają zamiar to zrobić. Bardzo szybko żółtą kartkę obejrzał Jules Kounde, przez co musiał drżeć do samego końca o potencjalny wylot z boiska. RCD Espanyol nie miał argumentów na rozpędzoną FC Barcelonę. Już w 11. minucie Alejandro Balde dośrodkował płasko w środek pola karnego, a na piłkę nabiegł Robert Lewandowski i wpakował ją do siatki, strzelając swojego 20. gola w sezonie La Liga.

Duma Katalonii nie miała zamiaru się zatrzymywać. O ile zawodnicy Luisa Garcii mieli kilka okazji do przeprowadzenia składnych akcji, o tyle nie zdało im się to na wiele. W 19. minucie Martin Braithwaite uderzył nad poprzeczką, a minutę później ich przeciwnicy przeprowadzili akcję prawą stroną boiska. Pedri dośrodkował z do pędzącego lewą stroną Alejandro Balde, a ten ograł fizycznie Oscara Gila i wpakował piłkę do bramki, podwyższając na 2:0.

FC Barcelona miała świadomość, że poza faktem, iż są to derby największego katalońskiego miasta, to zwycięstwem w tym meczu przypieczętują tytuł mistrza Hiszpanii. W 24. minucie Robert Lewandowski mógł mieć na koncie dublet, ale Fernando Pacheco końcówkami palców wyjął jego strzał. Jednak, co się odwlecze, to nie uciecze. Polak doczekał się drugiego trafienia, jednak dopiero w 40. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Raphinhi, wbił piłkę do siatki. Na przerwę zawodnicy schodzili przy wyniku 0:3 dla przyjezdnych.

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii!

Trener RCD Espanyolu próbował się ratować zmianami, ale na nic mu się to nie zdało. Papużki zdołały przeprowadzić kilka akcji, z których najgroźniejszą był strzał Joselu kilka metrów ponad poprzeczką. A FC Barcelona robiła swoje. W 54. minucie Frenkie de Jong dał „ciasteczko” na głowę wchodzącego w pole karne Julesa Kounde, a Francuz podwyższył wynik na 0:4, strzelając swojego pierwszego gola w barwach Dumy Katalonii.

Xavi dał szansę Ousmane'owi Dembele i Jordiemu Albie, którzy zmienili Raphinhę i Ronalda Araujo. Liderzy La Liga bawili się grą, raz za razem zagrażając bramce Fernando Pacheco, jednak RCD Espanyol mimo zapasu czterech bramek do odrobienia, wciąż nie dawał się powalić na deski. Javi Puado trzykrotnie zagroził Marcowi Andre ter Stegenowi, w tym raz zdołał go pokonać uderzeniem lobem i tabica wyników pokazywała wynik 1:4. Na boisku pojawili się Ansu Fati i Marcos Alonso za Gaviego i Andreasa Christensena, który nabawił się kontuzji.

Ten gol mocno zmotywował zawodników Luisa Garcii, którzy odważniej atakowali bramkę Niemca. FC Barcelona również atakowała, a Robert Lewandowski był blisko skompletowania hattricka. Do końca spotkania obejrzeliśmy kilka ciekawych akcji, których autorami byli zawodnicy obu drużyn, jednak tylko gospodarze zdołali jedną zmienić na gola, a jego autorem był Joselu. W ten sposób FC Barcelona wygrała derby Barcelony 4:1 i sięgnęła po swoje 27. mistrzostwo Hiszpanii!

