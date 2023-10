Robert Lewandowski nie jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem FC Barcelony. Hiszpanie ujawniają

Jakiś czas temu w hiszpańskich mediach pojawiła się lista płac w FC Barcelonie. Według tych informacji Katalończycy wydają na wynagrodzenia ponad 180 mln euro. Jak się również okazało Robert Lewandowski nie jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie. 35-latek zarabia 20,83 mln euro, a na pierwszym miejscu plasuje się Frenkie de Jong, który za sezon – według doniesień – miał inkasować 37,7 mln euro rocznie. Na trzecim miejscu plasuje się Ilkay Guendogan z zarobkami na poziomie 18,75 mln euro.

Dlatego Robert Lewandowski nie zarabia najwięcej w FC Barcelonie

Teraz dziennikarze katalońskiego „Sportu” ujawnili, dlaczego Holender zarabia tak dużo. Jak czytamy, De Jong nie jest zawodnikiem z najwyższą stałą pensją. Jak ujawniono Josep Maria Bartomeu podpisał z nim kontrakt na stałą kwotę 18 milionów euro za sezon plus pewne zmienne, co plasuje go niżej np. od Polaka.

Co sprawia, że były zawodnik Ajaksu zarabia najwięcej w klubie? Chodzi o premię lojalnościową, która wynosi aż 6,8 mln euro. Ten bonus można nazwać tzw. rekompensatą za to, że Holender zgodził się na obniżkę pensji podczas pandemii koronawirusa. W kolejnych dwóch sezonach De Jong zarobi o wiele mniej, bo 4,2 i 4 mln euro tego dodatku.

Ile Frenkie de Jong zarabia w FC Barcelonie?

Wbrew wcześniejszym doniesieniom dziennikarze sport.es wyliczyli, że maksymalnie w tym sezonie Frenkie de Jong zarobi 26,8 mln euro. „Zgodnie z tą premią lojalnościową, sezon 23/24 to ten, w którym klub otrzyma najwięcej pieniędzy, ponieważ jak widzisz, musisz dodać stałe 18 plus premię lojalnościową 6,8. Do tej liczby należy dodać około 2 miliony, zmienna zależna od rozegranych meczów” – czytamy.

W kolejnej kampanii pensja Holendra będzie niższa o 2,6 mln euro, bo o tyle mniejszy będzie bonus lojalnościowy.

Zarobki Roberta Lewandowskiego plasuje go w pierwszej jedenastce najlepiej zarabiających piłkarzy świata według amerykańskiego magazynu „Forbes”. Kapitan reprezentacji Polski inkasuje 32 mln euro, z czego 24 to pensja zapewniana przez klub, a reszta przez sponsorów, tj. Spotify, Oanda czy Nike.

