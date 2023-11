Robert Lewandowski obiektem zainteresowań klubów. Pojawiają się dwa kierunki

Robert Lewandowski to bardzo ważna postać FC Barcelony. Polak w minionym sezonie wydatnie przyczynił się do pierwszego od lat mistrzostwa dla Dumy Katalonii, zostając przy okazji królem strzelców La Liga. Napastnik zespołu w tym sezonie mierzył się z problemami zdrowotnymi, przez co nie jest obecnie w dyspozycji, do której przyzwyczaił sympatyków piłki nożnej.

Robert Lewandowski z zainteresowaniem z Arabii i MLS

W ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko Realowi Sociedad kapitan reprezentacji Polski opuścił boisko już w 57. minucie. Barca długo walczyła o bramkę, aż wreszcie zdobyła ją w doliczonym czasie gry, zapewniając sobie skromne zwycięstwo 1:0. Póki co Polak we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie strzelił sześć goli, co jak na oczekiwania wobec niego jest wynikiem niezadowalającym.

Mimo to „Lewy” wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością nie tylko wśród kibiców, ale także wśród klubów. Hiszpański dziennik „Sport” informuje, że piłkarz jest na celowniku klubów Major League Soccer oraz ligi arabskiej. Z tej drugiej miał już w przeszłości dużą ofertę. Al-Hilal miał oferować mu 150 milionów euro.

Hiszpańskie media informują także o dużym zainteresowaniu amerykańskimi zespołami. Stany od lat przyciągają gwiazdy. Kiedyś grali tam między innymi David Beckham czy Thierry Henry. Obecnie popularność ligi wybuchła za sprawą pojawienia się w niej Lionela Messiego. Dziennikarz TUNDMex Nico Bravo informuje, że Amerykanie chcieliby Lewandowskiego już zimą (w MLS sezon trwa w formule wiosna-jesień). Nie wiadomo co na to sam kapitan polskiej kadry, który deklarował, że chciałby wypełnić ważny do 2026 kontrakt z Barcą.

Kariera Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Robert Lewandowski od momentu dołączenia rozegrał dla Barcelony 58 spotkań, zdobywając 39 bramek. Kapitan reprezentacji Polski reprezentował wcześniej barwy Bayernu Monachium.

