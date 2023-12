Grzegorz Krychowiak na liście potencjalnych wzmocnień Barcelony. Ten transfer byłby wielką sensacją

Grzegorz Krychowiak trafił przed sezonem do Abha Club. Zespół prowadził wówczas były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. Przygoda trenera z Półwyspem Arabskim nie trwała jednak zbyt długo. Z zespołem pozostał jednak Krychowiak, który po zakończeniu reprezentacyjnej kariery może skupić się tylko na grze w klubie.

Grzegorz Krychowiak bohaterem niespodziewanego transferu?

Nieoczekiwanie Krychowiak znalazł się znów w hiszpańskich mediach. Były piłkarz Sevilii, z którą wygrał Ligę Europy, został umieszczony w gronie kandydatów na tymczasowego zastępcę Gaviego w FC Barcelonie przez dziennik „Mundo Deportivo”. Młody gracz ekipy Xaviego zerwał więzadło krzyżowe w prawej nodze, przez co straci cały obecny sezon oraz EURO 2024. Duma Kataloni ma poważne braki w pomocy przez co „na już” potrzebuje wzmocnień.

Oriol Romeu, który siłą rzeczy objął więcej obowiązków, nie radzi sobie dobrze. Barca chce jednak dokonać taniego lub najlepiej darmowego transferu. W związku z tym Krychowiak mógłby być tanią alternatywą na przeczekanie trudnego okresu. Dziennikarze gazety opisują Polaka jako gracza, który ma już za sobą najlepsze chwile w karierze, lecz prezentuje dobrą dyspozycję w lidze arabskiej. Warto przypomnieć, iż piłkarzem Dumy Katalonii jest kapitan polskiej kadry, Robert Lewandowski.

„Chociaż jego najlepsze chwile już minęły, w tym sezonie może pochwalić się bardzo dobrą dyspozycją w saudyjskiej Abha. Rozegrał 20 meczów (1721 minut), strzelił trzy gole i zanotował asystę” – napisali dziennikarze.

Kandydaci do wzmocnienia FC Barcelony

Krychowiak ma ważny kontrakt z klubem do końca obecnego sezonu, co sprawia, że łatwo można byłoby go pozyskać. Oprócz Polaka hiszpańska gazeta wymienia w gronie kandydatów Renato Sanchesa, Kalvina Phillipsa, Andrey’a Santosa, Thomasa Partey’a, Pierre-Emile’a Hojberga i Yanna M’Villę.

