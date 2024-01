To będzie nowy trener Roberta Lewandowskiego? Możliwy zaskakujący powrót do Barcelony

W poprzednim sezonie FC Barcelona świętowała mistrzostwo Hiszpanii. W bardzo dobrej formie był Robert Lewandowski, który sięgnął po tytuł króla strzelców La Liga. Nie minęło zbyt wiele czasu, a sporo rzeczy uległo zmianie.

Blaugrana przegrała walkę o Superpuchar Hiszpanii, odpadła z Pucharu Króla, a sytuacja w rozgrywkach ligowych też jest kiepska. Praktycznie jedyną szansę na zdobycie trofeum Katalończycy mają w Lidze Mistrzów, ale na pewno nie startują w fazie pucharowej jako faworyt. Wszystko to sprawiło, że Xavi postanowił odejść z zespołu po zakończeniu sezonu.

FC Barcelona kontaktowała się z Frankiem Rijkardem

Prezydent Barcelony Joan Laporta szuka zatem następcy Hiszpana. David Sanchez na antenie Radia Marca podał, że działacz skontaktował się z Frankiem Rijkardem. Według dziennikarza angaż Holendra w Blaugranie jest możliwy. Gdyby rzeczywiście tak się stało, to mielibyśmy do czynienia z sensacją. Rijkard to bowiem trener, który już praktycznie „wypadł z obiegu”.

Ostatni raz prowadził jakikolwiek zespół w 2013 roku, kiedy był selekcjonerem Arabii Saudyjskiej. Trzeba jednak pamiętać, że w przeszłości kilka lat z sukcesami pracował właśnie w Barcelonie.

Rijkard na stanowisku trenera ekipy z Katalonii przebywał w latach 2003-2008, wygrywając z nią Ligę Mistrzów, czy też dwa tytuły mistrzostwa Hiszpanii. To za jego kadencji w Barcelonie błyszczał Ronaldinho, na szerokie wody wypłynął Lionel Messi, a wiele goli strzelał Kameruńczyk Samuel Eto’o.

Inni kandydaci na trenera Barcelony

Sanchez w Radio Marca przekonywał, że Laporta jest na tyle zmotywowany, by przekonać Rijkarda do powrotu na ławkę trenerską, że zaproponował, by jego asystentem został Marco van Basten, a panowie świetnie się znają z czasów wspólnej gry w reprezentacji Holandii.

Czas pokaże, czy pomysł zatrudnienia Rijkarda wypali. Wśród innych kandydatów na trenera Barcelony mamy też m.in. Roberto de Zerbiego, Thiago Mottę, Rafaela Marqueza. Nie można również wykluczyć Jose Mourinho.

