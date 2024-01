Nie będzie starcia Cristiano Ronaldo z Lionelem Messim. Fatalna informacja o Portugalczyku

W czwartek, 1 lutego, Al-Nassr oraz Inter Miami, rozegrają w Rijadzie mecz towarzyski. To spotkanie było zapowiadane jako jeden z ostatnich pojedynków pomiędzy legendami futbolu. Mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo oraz Lionelu Messim. Obaj panowie przez wiele lat rywalizowali o miano najlepszego piłkarza świata. Łącznie zdobyli 13 Złotych Piłek, ale czas płynie nieubłaganie, a ich kariery zbliżają się do końca. W najbliższym okresie nie będzie dane im się zmierzyć.

Kontuzja Cristiano Ronaldo

Wszystko dlatego, że Cristiano Ronaldo wciąż nie doszedł do pełni zdrowia po kontuzji. Na konferencji prasowej przed starciem z Interem Miami głos w sprawie Portugalczyka zabrał trener Al-Nassr Luis Castro. Liczy na to, że największa gwiazda jego zespołu niebawem wróci do gry, ale występ w pojedynku z Interem jest wykluczony.

– Cristiano znajduje się w ostatniej fazie rehabilitacji i chce dołączyć do treningu grupowego. W najbliższych dniach zobaczymy, czy będziemy mogli do tego dopuścić. Mamy nadzieję, że tak będzie. Jasne jest natomiast, że będzie niedostępny na kolejny mecz – powiedział Castro, cytowany przez ge.globo.

Ta informacja to cios dla kibiców, którzy ostrzyli sobie zęby na starcie legendarnych weteranów. Będą jednak musieli nacieszyć obecnością innych gwiazd na boisku.

twitter

Wielkie postacie futbolu przyjechały do Rijadu

Inter Miami skomponował niezwykle ciekawy skład, w którym przejawia się duch Barcelony. Poza Lionelem Messim bowiem w amerykańskim zespole mamy Jordiego Albę, Sergio Busquetsa, czy też Luisa Suareza. Każdy z tych piłkarzy odcisnął mocne piętno w historii Dumy Katalonii. Al-Nassr natomiast również ma kilka znanych nazwisk. Poza Cristiano Ronaldo są to choćby Aymenic Laporte oraz Anderson Talisca.

Czytaj też:

Brazylijczyk chce grać dla Polski. Mówi o swoim pochodzeniuCzytaj też:

Adam Nawałka zachwycony polskim piłkarzem. Ma prośbę do selekcjonera