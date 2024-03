Robert Lewandowski się wygadał. Wiadomo, gdzie będzie kontynuował karierę

Robert Lewandowski został piłkarzem FC Barcelony latem 2022 roku. Podpisał wówczas z katalońskim klubem czteroletni kontrakt. W pierwszym sezonie w barwach Dumy Katalonii został królem strzelców ligi hiszpańskiej i sięgnął z zespołem po mistrzostwo kraju. Obecna kampania jest natomiast słabsza, ale Polak wciąż ma przebłyski geniuszu. Mimo to, media w Hiszpanii sugerowały, że Blaugrana pozbędzie się swojego napastnika, sugerując choćby, że ma przecież niemałą pensję. W rozmowie z Meczykami.pl Lewandowski zabrał głos na temat swojej przyszłości.

Lewandowski ogłasza. Jaśniej się nie da

– Dla mnie wszystko jest jasne i nie ma wątpliwości. Wiem, gdzie będę grał w przyszłym sezonie. Zostaję w Barcelonie – podkreślił kapitan reprezentacji Polski.

Jednocześnie Lewandowski wypowiedział się na temat obszernych spekulacji hiszpańskiej prasy. Nie wyglądał na osobę, która miałaby się przejmować różnymi doniesieniami ze strony dziennikarzy. Wyjaśnił dlaczego tak jest.

– To nie była hiszpańska prasa, tylko artykuł czy jedno zdanie w jednej gazecie. Nie ma sensu tego śledzić. Znam mechanizmy hiszpańskiej prasy i one są po prostu jakie są – poinformował napastnik Barcelony.

Lewandowski z kluczową rolą w Lidze Mistrzów

W ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów Polak pokazał, że wciąż jest potrzebny FC Barcelonie. To on zdobył gola na 3:1 w rewanżu z Napoli, który ostatecznie zadecydował o tym, że jego zespół przeszedł do ćwierćfinału rozgrywek. Być może najlepszy okres w Dumie Katalonii już za nim, ale to wciąż zawodnik potrafiący zrobić różnicę.

Jego statystyki od momentu dołączenia do FC Barcelony prezentują się bardzo dobrze. Zdobył bowiem 52 bramki oraz zanotował 15 asyst. Wystąpił w 84 meczach.

