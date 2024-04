Polak, który w pojedynkę ograł Real Madryt. To prawdziwy piłkarski popis

Pierwszym skojarzeniem może być obecna historia pisząca się w stolicy Katalonii z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polak w barwach FC Barcelony gra od lata 2022 roku, ale w dotychczasowych meczach El Clasico, nie został bohaterem.

Jan Urban zaczarował Estadio Santiago Bernabeu

Okazuje się jednak, że w kontekście pojedynków na stadionie Realu Madryt, znajdzie się polski piłkarz, który oczarował madrycką publiczność. To Jan Urban, który od końcówki lat 80. do połowy 90. XX wieku występował na hiszpańskich boiskach. Jego najbardziej imponujący okres pobytu w Hiszpanii to gra dla Osasuny. Polak rozkochał w sobie kibiców z Pampeluny, a jego występ w Madrycie pod koniec 1990 roku, zapisał się na zawsze w dziejach klubu.

Trzy gole zdobyte przeciwko Realowi na słynnym Estadio Santiago Bernabeu to osiągnięcie, jakiego Urbanowi może pozazdrościć nie tylko Robert Lewandowski. Nie dość, że polski napastnik zdobył hattricka, to dodatkowo Osasuna rozbiła Real aż 4:0, nie pozostawiając wątpliwości, kto tego dnia był zespołem zdecydowanie lepszym.

Obecnie Urban pracuje w PKO BP Ekstraklasie. Prowadzony przez niego Górnik Zabrze jest rewelacją rozgrywek, pomimo gigantycznych problemów finansowo-organizacyjnych. Jedną z największych gwiazd w drużynie Urbana jest inny świetny napastnik, mistrz świata z 2014 roku, Lukas Podolski.

Real Madryt – FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać El Clasico?

Niedzielne El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na wspominanym Estadio Santiago Bernabeu. Gdzie będzie można obejrzeć pojedynek lidera LaLiga (Real) z obrońcą mistrzowskiego tytułu (Barca)?

Kibice w Polsce mają w czym wybierać. Mecz będzie pokazywany w telewizji na kanałach: Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium, Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 1, również z dostępem do wersji 4K. Dodatkowo internetowo transmisja online ze spotkania Real Madryt – FC Barcelona będzie dostępna m.in. na playerze Canal+ online.

