Jerzy Dudek wymownie o Wojciechu Szczęsnym w Barcelonie. „Zaskakujące i niepoważne”

Polak ma być głównym kandydatem do zastąpienia Marca-Andre ter Stegena, który doznał bardzo poważnej kontuzji kolana. Przypomnijmy, że Polak zakończył niedawno sportową karierę, by skupić się na rodzinie i swoich pasjach.

Jerzy Dudek o transferze Wojciecha Szczęsnego: To dobra opcja

Jednak najwyraźniej coś jest na rzeczy, bo kataloński „Sport” donosi, że warunkiem dołączenia do Dumy Katalonii jest zagwarantowane miejsce w pierwszym składzie. Ponadto mówi się, że gdyby ze Szczęsnym nie wypaliło, to innym kandydatem na to miejsce jest Keylor Navas, czyli były bramkarz Realu Madryt. Golkiper jest aktualnie bez klubu.

Inny były bramkarz Realu Madryt – Jerzy Dudek w wywiadzie z goal.pl skomentował doniesienia łączące Wojciecha Szczęsnego z FC Barceloną. – Wydaje się, że to dobra opcja. Sam o tym mówiłem dwa miesiące temu, gdy Wojtek się dowiedział, że Juventus nie będzie chciał z nim współpracować w bieżącym sezonie mimo ważnego kontraktu. Już wtedy powiedziałem, że skoro Wojtek lubi ciepły klimat, to Barcelona byłaby dobrym miejscem dla niego. Jest tam przecież Robert, więc na pewno dobrze by się tam ze sobą czuli… – stwierdził.

Wymowne słowa Jerzego Dudka: Zaskakujące i niepoważne

Z drugiej strony Jerzy Dudek wypomniał słowa Wojciecha Szczęsnego, który mówił, że już stracił ten „ogień” i woli skupić się na innych rzeczach. – W jakimś sensie byłoby to jednak zaskakujące, że po tym wszystkim, co Wojtek mówił, że robi to dla rodziny, że chce odpocząć, że to czas na reset, że się chce skupić na czymś innym… – kontynuował.

– I nagle by wymyślił, że jeśli to Barcelona… No ok, mówi się, że Barcelonie i Realowi się nie odmawia. To mimo wszystko byłoby dla mnie trochę zaskakujące i niepoważne, a Wojtek z tego co wiem, to jest poważnym gościem… – zakończył.

Warto przypomnieć, że Wojciech Szczęsny był łączony także z Realem Madryt w przypadku odejścia Łunina. Ukrainiec jednak zdecydował się pozostać i odnowić kontrakt z Królewskimi.

