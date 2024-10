Wojciech Szczęsny zadebiutuje w FC Barcelonie? Najnowsze informacje

Po przerwie reprezentacyjnej FC Barcelonę czeka trudny terminarz. Duma Katalonii zmierzy się z Sevillą i Realem Madryt w lidze oraz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

Problemy zdrowotne w FC Barcelonie

Po przerwie reprezentacyjnej trochę się posypała sytuacja zdrowotna Blaugrany. Robert Lewandowski wrócił z reprezentacji, utykając po brutalnym wejściu Dominika Livakovicia. To spotkanie kapitan kadry rozpoczął na ławce, bo – jak informował Michał Probierz – 36-latek miał jakiś uraz.

Ponadto przerwę reprezentacyjną z kontuzją zakończył Lamine Yamal. Młody Hiszpan musiał opuścić zgrupowanie z powodu przeciążenia mięśni ścięgna podkolanowego lewej nogi. „Nie można wykluczyć, że młody napastnik rozpocznie grę z ławki rezerwowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tuż za rogiem znajdują się Bayern Monachium i Real Madryt” – pisze „AS”.

Kiedy Wojciech Szczęsny może zadebiutować?

Jednak pojawiły się także dobre wieści dla FC Barcelony. Według dziennikarzy RAC1 Wojciech Szczęsny jest już w 100 proc. gotowy na niedzielne starcie z Sevillą. To, czy Polak wystąpi w tym meczu zależy od trenera Dumy Katalonii – Hansiego Flicka.

twitter

Wojciech Szczęsny do FC Barcelony dołączył niedawno, po tym, jak urazu doznał Marc-Andre ter Stegen. Polak szybko doszedł do porozumienia i wrócił z piłkarskiej emerytury. Od momentu podpisania kontraktu golkiper przygotowywał się indywidualnie do powrotu na boisko.

Czy zobaczymy Wojciecha Szczęsnego w bramce FC Barcelony na mecz z Sevillą? Tego przekonamy się w niedzielę 20 października. Początek tego spotkania o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1.

Czytaj też:

Wieloletni prezes Bayernu szczerze o Lewandowskim. „To nie było typowe”Czytaj też:

Polka z kapitalnymi liczbami w FC Barcelonie. Wielka forma w Katalonii