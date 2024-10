Wojciech Szczęsny złożył deklarację. „To byłoby idealne zakończenie kariery”

Wojciech Szczęsny krótko przebywał na sportowej emeryturze. Po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem pozostawał bez kontaktu z profesjonalną piłką przez zaledwie miesiąc. Wtedy zgłosiła się do niego FC Barcelona, która szukała klasowego bramkarza po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Później Szczęsny podkreślał w rozmowie z mediami, że takiemu klubowi się nie odmawia. Szybko doszedł do porozumienia z władzami Barcelony i podpisał kontrakt do końca tego sezonu.

Szczęsny wprost o celach

Polski bramkarz jeszcze nie zadebiutował w barwach Dumy Katalonii, ale wiele wskazuje na to, że nastąpi to już 20 października, kiedy Blaugrana rozegra prestiżowy mecz w La Liga z Sevillą. W rozmowie z dziennikiem „Sport” 34-latek opowiedział o swoich oczekiwaniach względem tego sezonu.

– Mogę sobie pomarzyć, ale triumf w Lidze Mistrzów byłby idealnym zakończeniem kariery. Mieć swój „last dance”, wygrywając Champions League, byłoby spełnieniem marzeń. Powiedzieć, że przychodzę tutaj bez żadnej presji nie byłoby do końca prawdą, bo moje oczekiwania są bardzo wysokie. Jeśli wracam, to po to, żeby zdobywać tytuły z Barceloną. I to znaczące tytuły. W tym sezonie albo tak się stanie, albo poniosę porażkę. Nie ma innej opcji – podkreślił Wojciech Szczęsny.

Szczęsny wymownie o Barcelonie

W rozmowie z katalońskimi dziennikarzami Szczęsny nie ukrywał, że nie zakładał tego, iż powróci na piłkarskie boiska. Jedyne, co mogło go do tego skłonić, to propozycja z renomowanego klubu, który jest większy niż Juventus, w którym spędził ostatnie siedem lat.

I rzeczywiście tak się stało. Wszystko zgrało się w taki sposób, że Polak trafił do Barcelony. Po transferze mocno wspiera go Robert Lewandowski, który jest piłkarzem Dumy Katalonii już od dwóch lat.

