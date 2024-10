Polka z kapitalnymi liczbami w FC Barcelonie. Wielka forma w Katalonii

Wielu kibiców zachwyca się postawą Ewy Pajor w barwach FC Barcelony i nie ma w tym nic dziwnego, patrząc na to, co wyprawia polska napastniczka. Mogłoby się wydawać, że 27-latka będzie potrzebowała trochę czasu do tego, by zaaklimatyzować się w tak wielkim klubie. Ta tymczasem od samego początku gry dla Dumy Katalonii prezentuje się wyśmienicie. Swoją imponującą formę potwierdziła w środowy wieczór.

Pajor trafia w Lidze Mistrzyń

Tego dnia Barcelony rywalizowała z Hammarby w drugiej kolejce Ligi Mistrzyń. Blaugrana rozbiła szwedzką drużynę aż 9:0. Na liście strzelczyń nie zabrakło Pajor. Polka trafiła do siatki w 72. minucie, zdobywając bramkę na 6:0. Dla Barcelony wysokie zwycięstwo nad Hammarby to doskonała informacja, patrząc głównie na fakt, że w inauguracyjnej serii gier w Lidze Mistrzyń zawodniczki z Katalonii musiały uznać wyższość Manchesteru City (0:2).

Pajor natomiast strzeliła pierwszego gola dla Barcelony w elitarnych rozgrywkach. Jest to kolejne miłe osiągnięcie. Polka potwierdziła świetną dyspozycję i możemy tutaj przypomnieć, że to ona przewodzi klasyfikacji strzelczyń w hiszpańskiej lidze F. Zapisała przy swoim nazwisku już dziewięć trafień.

Pajor lubiana przez kibiców

Fani żeńskiej drużyny Blaugrany szybko polubili Ewę Pajor. Ta natomiast odpłaca się tym, co najlepsze. Jeszcze przed starciem z Hammarby w Lidze Mistrzyń postanowiła, że powtórzy wyczyn Roberta Lewandowskiego z La Liga i strzeli hattricka. Miało to miejsce w rywalizacji z Espanyolem, gdzie Barcelona triumfowała 7:1. Wówczas Pajor zameldowała się na placu gry w drugiej połowie i trzy razy umiejscowiła piłkę w siatce. Zaliczyła jeszcze do tego jedną asystę.

Na razie ten sezon układa się dla męskiej oraz żeńskiej drużyny Barcelony bardzo dobrze. Obie bowiem prowadzą w tabeli ligi hiszpańskiej.

