Wojciech Szczęsny nie mógł uniknąć tego pytania. Nagle wypalił: Z szacunku to rozważę

Wojciech Szczęsny dołączył niedawno do FC Barcelony. Polak teraz skupia się na treningach, by wrócić do formy po krótkiej emeryturze i jak najszybciej móc pomóc swoim kolegom.

Cel Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie

W wywiadzie dla „Mundo Deportivo” 34-latek wyznał, jaki ma cel po dołączeniu do FC Barcelony. „Chciałbym zdobywać trofea, których nigdy wcześniej nie zdobyłem. Są dwa lub trzy trofea, o które mogę rywalizować, takie jak Puchar, Liga i Liga Mistrzów. Chcę przynajmniej dwóch z nich” – wyznał.

„Chciałbym wznieść co najmniej dwa, a potem zakończyć karierę z myślą, że zrobiłem przez ten ostatni rok coś niesamowitego. I to jest dla mnie naprawdę jeden z głównych celów. Prawda jest taka, że przyjechałem tutaj, żeby wygrać. Nie przyszedłem się dobrze bawić. Świetnie się bawiłem w Marbelli, gdzie mieszkałem przed przeprowadzką do Barcelony. Chcę po prostu mieć poczucie, że na koniec zrobiłem coś niezwykłego” – kontynuował.

Wojciech Szczęsny podkreślił, że czymś niewiarygodnym byłby przyjazd do FC Barcelony po emeryturze i gra na takim poziomie, jakiego wymaga historia tego klubu. „Poziom jest bardzo wysoki i dlatego chcę być małą częścią bardzo dużej historii tego klubu” – podkreślił.

Wojciech Szczęsny: Przyszłość tego klubu wygląda bardzo dobrze

Dziennikarze dopytywali Wojciecha Szczęsnego, czy naprawdę uważa, ze FC Barcelona jest w stanie zdobyć pierwszą Ligę Mistrzów od 2015 roku. „Jest kilka klubów w Europie, które zawsze aspirują, a które nigdy nie grają tylko po to, żeby wziąć udział w rozgrywkach. Z tego, co widziałem przed przyjazdem tutaj i odkąd tu jestem, zespół jest bardzo dobry” – kontynuował.

„Jest bardzo młody, ma mnóstwo jakości i wiele obietnic na przyszłość. Jestem pewien, że każdy da z siebie 100 proc., aby zdobyć trofea. I nawet jeśli tak się nie stanie, nawet jeśli Barca nie wygra w tym roku Ligi Mistrzów, przyszłość rysuje się bardzo dobrze. Widzę talent, a wszyscy młodzi ludzie w wieku 17, 18 czy 19 lat naprawdę wyglądają jak piłkarze najwyższej klasy. Poza tym rokiem przyszłość tego klubu wygląda bardzo dobrze” – przyznał.

Wojciech Szczęsny otwarcie o przyszłości: Rozważę z szacunku dla klubu

Na koniec Wojciech Szczęsny został zapytany o to, co planuje po sezonie. – Przeszedłem na emeryturę i nie wyobrażam sobie powrotu. Jeśli Barcelona będzie chciała przedłużyć kontrakt, to rozważę to z szacunku dla klubu, ale teraz to nie jest odpowiedni moment, żeby o tym myśleć – wyznał.

– Jestem tutaj, żeby pomóc, ale moja głowa tak naprawdę nie myśli o tym, co będzie dalej. Na razie jestem tu przez osiem miesięcy i ponownie odchodzę na emeryturę – zakończył.

