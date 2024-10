Wieloletni prezes Bayernu szczerze o Lewandowskim. „To nie było typowe”

Robert Lewandowski jest ważnym ogniwem FC Barcelony. Już w swoim pierwszym sezonie zdobył koronę króla strzelców i wygrał w LaLidze. Drugi rok w Katalonii był nieco słabszy, ale w tym sezonie znów udowadnia, jak świetnym egzekutorem jest. Łącznie w 11 meczach w Lidze Mistrzów i na krajowym podwórku zdobył 12 goli i dołożył do tego 2 asysty.

Wieloletni prezes Bayernu szczerze o Lewandowskim: Maszyna

Wcześniej Robert Lewandowski przez wiele lat grał w Bayernie Monachium, gdzie również był ważną częścią zespołu. Pobił m.in. rekord legendarnego Gerda Muellera, co wydawało się wcześniej awykonalne.

W wywiadzie dla „Kickera” Karl-Heinz Rummenigge, czyli były piłkarz, zdobywca Złotej Piłki, a następnie wieloletni prezes Bayernu Monachium został zapytany o czas Roberta Lewandowskiego w klubie.

– Kilka transferów było niezbędnych dla Bayernu. Jeden z nich to ściągnięcie Roberta Lewandowskiego. To maszyna do zdobywania bramek – powiedział.

Karl-Heinz Rummenigge: To nie było typowe

Legenda niemieckiego futbolu podkreśliła, że nigdy nie widziała bardziej szczerego piłkarza od Roberta Lewandowskiego. – Mogłem z nim porozmawiać o wszystkim i zawsze odpowiadał szczerze. To nie była z góry ustalona odpowiedź czy taka, która byłaby na jego korzyść – zrelacjonował.

– To nie było typowe, bo moim zadaniem było dbanie o dobro całego klubu, a nie tylko Lewandowskiego – kontynuował.

– Robert był dla mnie niesamowicie ważnym doradcą. To bardzo mądry człowiek – podsumował Rummenigge. Można z nim rozmawiać o futbolu na niezwykle wysokim poziomie – zakończył.

