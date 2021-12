Arkadiusz Milik uratował europejskie puchary. Marsylia wygrała z Lokomotivem

Występy Olympique Marsylia w tegorocznej edycji Ligi Europy można by opisać jednym słowem - remis. Na sześć spotkań Arkadiusz Milik i spółka cztery razy remisowali. Pierwsze spotkanie przeciwko Lokomotivowi Moskwa zakończyło się wynikiem 1:1. Dwie potyczki z Lazio to rezultaty 0:0 i 2:2. Francuskiej drużynie przydarzył się jeszcze jeden remis z Galatasaray (0:0). Z czterema punktami na koncie Marsylia potrzebowała minimum remisu, by zapewnić sobie udział w Lidze Konferencji Europy.

Liga Europy 2021/22. Arkadiusz Milik bohaterem Marsylii

Olympique Marsylia zdołała zdobyć na pożegnanie z Ligą Europy jedno zwycięstwo. Francuski klub zdobył w 35. minucie skromne prowadzenie w meczu przeciwko Lokomotivowi Moskwa i nie oddał go do końca spotkania. Jednym ze sprawców trafienia był Arkariusz Milik. Polak bezbłędnie wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego Cengiza Undera i skierował piłkę do siatki głową. Po raz kolejny w tym sezonie napastnik reprezentacji Polski wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Tym razem jednak jego kolegom z defensywy udało się taki stan rzeczy utrzymać i po 90 minutach mogli cieszyć się z korzystnego wyniku.

Arkadiusz Milik strzelił w tym sezonie Ligi Europy cztery bramki. To nie koniec przygody Polaka w europejskich pucharach, ponieważ na wiosnę zapewnili sobie udział w Lidze Konferencji Europy.

Czytaj też:

Liga Europy. Dosadne słowa Mateusza Wieteski: Trzeba się skupić na lidze, ale tam jesteśmy w d****