Liga Europy. O której mecz FC Barcelona – Manchester United? Transmisja TV i online

Zarówno FC Barcelona, jak i Manchester United znajdują się w kapitalnych dyspozycjach. Podopieczni Xaviego pewnie prowadzą w tabeli La Liga, wyprzedzając o osiem punktów drugi Real Madryt. Z kolei zawodnicy Erika Ten Haga coraz lepiej radzą sobie w Premier League i są niepokonani od sześciu spotkań.

W całym 2023 roku Czerwone Diabły poległy tylko raz w wyjazdowym spotkaniu z Arsenalem 2:3, jednak pod tym względem zdecydowanie lepiej prezentuje się Duma Katalonii, której ostatnią porażkę datuje się na 26 października ubiegłego roku w domowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Zapowiada się naprawdę kapitalne widowisko.

FC Barcelona głównym kandydatem do zwycięstwa Ligi Europy?

Kiedyś trudno było sobie wyobrazić, że mecz pomiędzy FC Barceloną i Manchesterem United będzie rozgrywany na łamach Ligi Europy, a co dopiero w 1/16 tych rozgrywek. Spotkanie to nazywane jest małym finałem, gdyż zdecydowanie lepiej pasowałoby do ostatecznego etapu turnieju. Niestety pewne jest, że jednej z tych wspaniałych ekip nie zobaczymy w kolejnej rundzie.

Blaugrana znajduje się w kosmicznej formie. Odkąd do drużyny dołączył Robert Lewandowski i Xavi zdecydował się włączyć do niej młodych zawodników tj. np. Gavi czy Alejandro Balde, pokonanie ich w La Lidze jest niezwykle trudne. Ostatni dokonali tego piłkarze Realu Madryt na Estadio Santiago Bernabeu 16 października 2022 roku (3:1).

FC Barcelona uchodzi za jednego z głównych kandydatów do zwycięstwa w Lidze Europy, jednak forma Manchesteru United również jest godna podziwu. Dzięki doskonałej passie zwycięstw i kosmicznej dyspozycji m.in. Marcusa Rashforda Czerwone Diabły wspięły się na trzecią pozycję Premier League i do liderującego ex-aequo z Arsenalem Manchesteru City tracą pięć punktów.

FC Barcelona – Manchester United. O której i gdzie transmisja TV i online?

Mecz FC Barcelona – Manchester United odbędzie się na Camp Nou o godz. 18:45. Transmisja TV i online odbędzie się na platformie Viaplay. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Ligi Europy FC Barcelona odpadła w półfinałowym dwumeczu z Eintrachtem Frankfurt.

Czytaj też:

Wielkie wyzwanie przed Robertem Lewandowskim. „Zawsze jest ten pierwszy raz”Czytaj też:

W tym QUIZIE nie da się pomylić. Każdy fan Roberta Lewandowskiego zdobędzie 10/10