Atalanta w wielkim sukcesem! Ademola Lookman ograł (nie)pokonanych

Finał na Aviva Stadium w Dublinie dla niektórych ekspertów mógł mieć dosyć niespodziewany przebieg. Okazało się bowiem, że Bayer Leverkusen, choć przez niemal cały sezon 2023/24 nosił miano niepokonanego, to w ostatni starciu tejże kampanii dostał po prostu surową lekcję futbolu. Nauczycielem byli piłkarze Atalanty.

Atalanta wygrała finał Ligi Europy UEFA, Ademola Lookman bohaterem

Xavi Alonso i jego drużyna już w półfinale miała spore kłopoty z przeciwnikiem z Serie A. Ostatecznie AS Roma prowadząc 2:0 w rewanżu w Leverkusen, nie zdołała dowieźć prowadzenia do końca drugiej części, a Bayer – w swoim stylu – dogonił rywala i skończyło się na 2:2. Dodajmy, w pierwszym spotkaniu niemiecki klub w pełni zasłużenie zwyciężył w stolicy Italii, wygrywając pewnie 2:0.

Finał to jednak zupełnie inna historia. Bayer dostał dwa ciosy od Atalanty w pierwszej części, a w obu przypadkach autorem trafień był Ademola Lookman. Nigeryjczyk niemal w pojedynkę rozstrzygnął to, na co zapracował cały zespół trenera Gian Piero Gasperiniego.

Atalanta stłamsiła mistrzów Niemiec, nie pozwalając na grę, którą Bayer preferował na przestrzeni całego, pięknego sezonu. Wieczór w Dublinie zakończył się dla zespołu trenera Alonso sporym rozczarowaniem.

A jakby było mało, to po pierwszej połowie i 2:0, w drugiej części ponownie Lookman wpisał się na listę strzelców, tym samym zamykając jakiekolwiek nadzieje przeciwników.

Co ciekawe, w fazie grupowej tej edycji rozgrywek LE Atalanta mierzyła się m.in. z… Rakowem Częstochowa. Mistrzowie Polski dwukrotnie przegrali z włoską drużyną, aż 0:4 na swoim terenie i 0:2 w Bergamo.

Finał Ligi Konferencji Europy i Ligi Mistrzów na horyzoncie

Końcówka maja i otwarcie czerwca to w klubowej piłce w Europie czas decydujących rozstrzygnięć w najważniejszych rozgrywkach ze stajni UEFA. Atalanta zapisała na swoim koncie historyczne, pierwsze trofeum w międzynarodowej rywalizacji. To też gwarancja występów w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, choć akurat zespół z Bergamo zapewnił sobie bilet do Champions League już wcześniej, poprzez wysoką pozycję w Serie A.

Wracając do Ligi Mistrzów, na horyzoncie jeszcze dwa finały do rozegrania. W przyszłą środę (tj. 29 maja) w grze o trofeum Ligi Konferencji Europy zmierzą się grecki Olympiakos z włoską Fiorentiną. Za to we wspomnianej Champions League w najważniejszym meczu zmierzą się Real Madryt i Borussia Dortmund. To spotkanie odbędzie się 1 czerwca.

