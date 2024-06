Kapitalne losowanie dla Wisły Kraków. Biała Gwiazda poznała rywala w europejskich pucharach

Wisła Kraków dość niespodziewanie wygrała Puchar Polski z wyżej notowaną Pogonią Szczecin. Zawodnicy Białej Gwiazdy rzutem na taśmę doprowadzili do dogrywki za sprawą Eneko Satrusteguiego, który zdobył wyrównującego gola w 9. min doliczonego czasu gry. Następnie Portowców pogrążył Angel Rodado, który zadał decydujący cios.

Eliminacje do Ligi Europy: Szczęśliwe losowanie Wisły Kraków

Dzięki temu triumfowi zespół z Fortuna 1. Ligi zapewnił sobie udział w I rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Mimo że Biała Gwiazda gra na zapleczu Ekstraklasy, to w przeszłości wielokrotnie brała udział w europejskich pucharach, co zapewniło jej rozstawienie. Dzięki temu krakowianie mogli trafić na takie drużyny jak: IF Elfsborg (Szwecja), Corvinul Hunedoara (Rumunia), Botew Płowdiw (Bułgaria), Zira FK (Azerbejdżan), MFK Ružomberok (Słowacja) oraz Llapi Podujeve (Kosowo).

Ostatecznie Biała Gwiazda trafiła na Llapi Podujeve z Kosowa, z którym powalczy o awans do drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy. Ta drużyna w minionym sezonie zajęła drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 71 pkt. Mecze pierwszej rundy zaplanowano 11 i 18 lipca.

Llapi Podujeve (Kosowo) — Wisła Kraków

Botew Płowdiw (Bułgaria) — NK Maribor (Słowenia)

IF Elsborg (Szwecja) — Pafos FC (Cypr)

Paksi FC (Węgry) — Corvinul Hunedoara (Rumunia)

FC Sheriff Tyraspol (Mołdawia) — Zira FK (Azerbejdżan)

MFK Rużomberok (Słowacja) — Toboł Kustanaj (Kazachstan)

Potęgi czekają w drugiej rundzie eliminacji

Niestety w przypadku zwycięstwa Wisły Kraków druga runda eliminacji dl Ligi Europy może być już nie do przejścia dla Białej Gwiazdy. Jeśli zdobywcy Pucharu Polski awansują do kolejnej fazy kwalifikacji, jako nierozstawieni będą mogli trafić na Ajax, Trabzonspor, Molde FK, czy SC Braga.

