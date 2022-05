AS Roma zagra z Feyenoordem w finale Ligi Konferencji Europy. Polak może zddobyć trofeum!

W sezonie 2021/2022 zainaugurowały kolejne, trzecie już rozgrywki europejskie. Historyczny finał odbędzie się na stadionie w Tiranie, na którym swoje mecze zazwyczaj rozgrywa reprezentacja Albanii. Na tym stosunkowo niewielkim obiekcie dojdzie do starcia AS Roma z holenderskim Feyenoordem. To właśnie te dwie drużyny nie miały sobie równych w poprzednich etapach i teraz zmierzą się w bezpośrednim pojedynku o trofeum. Szansę na zdobycie pucharu ma nasz reprezentant Nicola Zalewski, który w ostatnich miesiącach jest podstawowym graczem zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho.

Jose Mourinho może przejść do historii AS Roma

Oba kluby w półfinale Ligi Konferencji Europy mierzyły się z bardzo wymagającymi rywalami. Rzymianie zdołali wyeliminować Leicester City (2:1 w dwumeczu), z kolei piłkarze z Rotterdamu pokonali Olympique Marsylia (3:2 w dwumeczu). Ostatni raz te zespoły grały ze sobą w 2015 roku w 1/16 finału Ligi Europy. Wówczas zwycięsko z tego pojedynku wyszła AS Roma, która wygrała w dwumeczu 3:2. Minimalnym faworytem tego starcia wydaje się ekipa ze stolicy Włoch. Z drugiej jednak strony Feyenoord prowadzony przez Arne Slota ma za sobą naprawdę znakomity sezon i z całą pewnością powinno być to wyrównane spotkanie.

Na końcowy triumf bardzo liczy także Jose Mourinho. Doświadczony Portugalczyk chce przejść do historii jako pierwszy szkoleniowiec, który wygrał w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji Europy. Co więcej, będzie on mógł również zapisać się na kartach historii rzymskiego klubu. AS Roma bowiem po raz ostatni triumfowała na międzynarodowej arenie w 1961 roku, gdy zwyciężyła w rozgrywkach Pucharu Miast Targowych.

Spotkanie finałowe tegorocznej Ligi Konferencji Europy AS Roma – Feyenoord odbędzie się w środę, 25 maja. Początek meczu został zaplanowany na godzinę 21:00. Transmisję z tego wydarzenia można śledzić tylko za pośrednictwem aplikacji Viaplay.

