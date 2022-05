Włoski polityk uderzył w Nicolę Zalewskiego. Wszystko, dlatego, że jest Polakiem

W tym sezonie Nicola Zalewski dość niespodziewanie stał się jednym w kluczowych piłkarzy AS Roma. Jose Mourinho zauważył potencjał 20-latka i choć nie wystawia go na jego nominalnej pozycji, regularnie daje mu szanse na grę w pierwszym składzie. Włoskie media są pod dużym wrażeniem Polaka. W środę, 25 maja rzymianie zmierzą się w pierwszym, historycznym finale Ligi Konferencji Europy z Feyenoordem. Wiele wskazuje na to, że nasz reprezentant ponownie wystąpi od pierwszej minuty. Nie wszystkim jednak podoba się to, że Nicola Zalewski reprezentuje barwy klubu z Wiecznego Miasta.

Nicola Zalewski krytykowany przez włoskiego polityka

Znany włoski dziennikarz i polityki Antonello De Pierro nie kryje się z niechęcią do polskiego piłkarza. Mężczyzna opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym domaga się przeprosin od 20-latka. „Wciąż czekam na przeprosiny od »stuprocentowego polskiego« Zalewskiego, urodzonego w Tivoli i wychowanego w Poli. Dziś wieczorem w Tiranie mam nadzieję, że Mourinho go nie wystawi. W przeciwnym razie będę zmuszony kibicować mojej Romie, ale będę musiał przestawać za każdym razem, gdy dotknie piłki” – napisał na Twitterze.

Antonello De Pierro jest działaczem nacjonalistycznego ruchu „Italia dei Diritti” i kilka tygodni temu już krytykował Nicolę Zalewskiego. Politykowi nie spodobały się słowa młodego zawodnika, który otwarcie przyznał, że mimo iż urodził się i wychował we Włoszech, jest stuprocentowym Polakiem i z szacunku do swojej rodziny wybrał grę dla reprezentacji Polski. Dziennikarz opublikował wówczas w social mediach post, w którym wyraził swoje oburzenie. Podkreślił, że 20-latek wszystko, co ma zawdzięcza Włochom i drużynie AS Roma. „Sam talent nie wystarcza, to podejście robi różnicę. Życzę mu krótkiej kariery” – dodał.

