Starcie Lechii Gdańsk z Akademiją Pandew. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz eliminacji do Ligi Konferencji Europy?

W czwartek 7 lipca Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk rozegrają swoje spotkania w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Portowcy zmierzą się z FK Reykjavik, a Gdańszczanie na własnym boisku podejmą Akademiję Pandew. W obu spotkaniach polskie drużyny są zdecydowanymi faworytami do awansu do następnej rundy.

Historyczna szansa dla Lechii Gdańsk

Dla Lechii Gdańsk może być to historyczna chwila, gdyż kibice jak i władze Biało-Zielonych nigdy nie doświadczyli awansu drużyny do kolejnej rundy eliminacji do europejskich pucharów. W 2019 roku Lechiści odpadli w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z reprezentującą Danię drużyną Broendby. Klub z Gdańska wygrał wówczas na własnym stadionie 2:1, a w rewanżu musiał uznać wyższość rywali i przegrał 1:4 na wyjeździe.

Teraz Lechia Gdańsk ma ogromną szansę na przełamanie złej passy w eliminacjach do europejskich pucharów. W pierwszym meczu zagra u siebie z Akademiją Pandew, która została założona w miejscowości Strumica w 2010 roku przez legendarnego macedońskiego piłkarza Gorana Pandewa. Drużyna w minionym sezonie zajęła drugie miejsce w lidze macedońskiej. Z kolei w zeszłej kampanii Lechiści zajęli 4. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ustępując tylko Lechowi Poznań, Rakowowi Częstochowa oraz Pogoni Szczecin.

Starcie Lechii Gdańsk z Akademiją Pandew zaplanowano na 7 lipca na godzinę 20:15. Spotkanie „na żywo” będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

