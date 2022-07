Pogoń Szczecin podejmie FK Reykjavik w eliminacjach Ligi Konferencji. Gdzie i o której transmisja TV i online?

Kolejny sezon w polskim futbolu powoli się zaczyna. Zanim drużyny z naszego kraju rozpoczną rywalizację ligową, kilka z nich powalczy o dalszą grę w europejskich pucharach. Dwie polskie ekipy ruszą do boju już 7 lipca, kiedy przystąpią do pierwszej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Ekstraklasę będzie reprezentowała między innymi Pogoń Szczecin. Drużyna ta zmierzy się z KR Reykjavik.

Pogoń Szczecin zrobiła mało transferów

Lato u Portowców póki co jest spokojne, za co de facto ich działacze muszą mierzyć się ze sporą krytyką. Chodzi bowiem o to, że szczecinianie praktycznie nie przeprowadzają transferów, które dałyby trenerowi jeszcze większe pole manewru. Jak dotąd do zespołu dołączył zaledwie jeden piłkarz – Pontu Almqvist. Szwed został pozyskany z Rostowa w ramach rocznego wypożyczenia. Ostatnio występował w Utrechcie, dokąd wyjechał z Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie, ale tam w siedmiu meczu nie zdobył bramki, ani nie zaliczył asysty.

Odejścia? Tu z kolei transferów było więcej, aczkolwiek z ekipy odchodzili mało istotni piłkarze: Piotr Parzyszek, Hubert Sadowski, Jakub Bursztyn, Hubert Matynia oraz Igor Łasicki. W Pogoni ostał się zatem cały kręgosłup drużyny. W meczu z Reykjavikiem powinny więc wystąpić takie gwiazdy jak Dante Stipica, Benedikt Zech, Wahan Biczachczjan i przede wszystkim Kamil Grosicki.

Pogoń Szczecin ma nowego trenera

Największą zmianą w ekipie ze Szczecina jest natomiast ta, która zaszła na stanowisku pierwszego trenera. Po ponad czterech latach pracy w klubie pożegnał się z nim Kosta Runjaic. To właśnie Niemca należy uznać za architekta sukcesu, jakim było uczynienie z Pogoni klubu z czołówki Ekstraklasy. Szkoleniowiec ten uznał jednak, że potrzebuje nowych wyzwań i przeniósł się do Legii Warszawa.

Zastąpił go Jens Gustafsson, o którym na razie wiadomo stosunkowo mało – ponoć lubi on stawiać na młodzież i preferuje bezpośredni (nie mylić z „toporny”) styl gry. W meczu z Islandczykami nadarzy się pierwsza okazja do weryfikacji.

Pogoń Szczecin – FK Reykjavik. Gdzie i o której transmisja online oraz w TV?

Mecz Pogoń Szczecin – FK Reykjavik zaplanowano na 7 lipca na godzinę 18:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Legenda Lecha Poznań tłumaczy dla „Wprost”, co trzeba poprawić przed rewanżem. „On mnie nie przekonał”