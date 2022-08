Gwiazda Rakowa Częstochowa nie zagra w meczu eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Znamy przyczynę

W minionym sezonie Vladan Kovacević był wyróżniającym się ogniwem w ekipie Marka Papszuna i przysłużył się do zdobycia wicemistrzostwa Polski. Bośniacki bramkarz nie miał sobie równych na swojej pozycji, za co dostał nawet nagrodę bramkarza sezonu PKO BP Ekstraklasy, co przełożyło się na spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Dziennikarze portalu weszlo.com poinformowali, że władze Rakowa Częstochowa sprzedadzą Bośniaka za większą kwotę niż wynosi dotychczasowy rekord transferowy klubu, czyli pięć milionów euro, bo za tyle Kamil Piątkowski przeniósł się do RB Salzburg.

Ogromne zainteresowanie Kovaceviciem

W mediach spekulowano, że bramkarz znalazł się na celowniku drużyn takich jak Glasgow Rangers, FC Augsburg, Royal Antwerp czy Bologna. W ostatnim czasie do częstochowskiego klubu przyszło zapytanie z Benfiki, o której zainteresowaniu poinformował sam Bośniak.

Zainteresowanie jest. Zobaczymy co będzie... Byłoby dziwne, gdybym w ogóle o tym nie myślał, ale w tym momencie jestem skupiony tylko na Rakowie – powiedział Kovacević w rozmowie z dziennikarzami Interii.

Bramkarz podkreślił, że ma kilka możliwości, a Portugalczycy nie są jedynymi, którzy o niego pytali. – Na końcu decyzja należy do Rakowa, z którym przedłużyłem kontrakt do czerwca 2026 roku. To było dla mnie ważne i cieszę się, że się udało – podkreślił.

Liga Konferencji Europy. Kovacević nie zagra ze Spartakiem Trnavą

W czwartek 4 sierpnia Raków Częstochowa zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy z drużyną Spartaka Trnava. W tym spotkaniu nie wystąpi Vladan Kovacević, który nie został zgłoszony do tego spotkania, a w jego miejsce wskoczył ściągnięty w letnim okienku transferowym Xavier Dziekoński.

Tę sytuację wyjaśnił Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa, który w programie „Walczymy o puchary” na Kanale Sportowym zdradził, że Bośniak nie zagra z powodu urazu. – To drobny uraz, przez który nie grał już w meczu ze Stalą Mielec. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna związanego z rozpoczęciem procedury transferowej – zapewnił prezes częstochowskiego klubu.

