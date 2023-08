Z kim i kiedy zagra Raków Częstochowa w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów? Łatwo nie będzie

2 sierpnia 2023 stało się to, na co czekaliśmy od wielu lat. Raków Częstochowa pomścił Wisłę Kraków, Legię Warszawa i Lecha Poznań, pokonując Karabach Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów. Drużyna ta była ogromnie trudnym przeciwnikiem dla Medalików, ale ich pragmatyzm – przy sporej dawce desperacji w końcówce – pozwolił przełamać klątwę. Następni rywale już czekają na podopiecznych Dawida Szwargi.

Raków Częstochowa w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Polski zespół pojechał do Baku z jednobramkową zaliczką po zwycięstwie 3:2 w potyczce domowej. To Azerowie musieli więc gonić wynik, ale to wcale nie sprawiało, iż można było podejść do rewanżu po macoszemu. Goście na szczęście nie zlekceważyli przeciwników i nawet zaskoczyli ich, gdy na 1:0 strzelił Tudor.

Radość Medalików nie trwała jednak długo, bo już po kilku minutach Xhixha odpowiedział golem na 1:1, a w końcówce Karabach zepchnął częstochowian do głębokiej defensywy. Trzeba przyznać, że mieli też mnóstwo szczęścia, ponieważ w końcówce Bayramov uderzył w słupek, z bliska pomylił się Zoubir, a w polu karnym Kovacevicia kotłowało się do ostatniego gwizdka.

Kiedy i o której mecz Raków Częstochowa – Aris Limassol?

W końcu jednak arbiter zagwizdał ostatni raz, co oznaczało, że Raków przeszedł do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz na drużynę mistrzów Polski czeka przeciwnik, który może okazać się równie trudny – Aris Limassol. Co ciekawe w zespole z Cypru występuje piłkarz, którego nasi rodacy powinni kojarzyć świetnie, a mianowicie Mariusz Stępińki. W przeszłości występował on w Widzewie Łódź, Wiśle Kraków czy Ruchu Chorzów.

On sam ostatnio popisał się instynktem strzeleckim, zdobywając bramkę w starciu z BATE Borysów. Cypryjczycy zatriumfowali w nim aż 5:3. Dwumecz z białoruską ekipą w ogóle był szalony, ponieważ w pierwszym spotkaniu padł wynik 6:2 na korzyść Arisu.

Jak widać, częstochowianie łatwo mieć nie będą. Kiedy natomiast dojdzie do potyczki tych drużyn? To już pewne – Raków podejmie Aris u siebie we wtorek 8 sierpnia. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:00.

