Legia Warszawa przed rewanżem z nożem na gardle. Wicemistrz ogra kopciuszka?

Początek sezonu 2023/24 w europejskich pucharach jest wyjątkowo udany dla drużyn z PKO BP Ekstraklasy. Raków Częstochowa jest już w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, a swoje mecze wygrały w drodze do Ligi Konferencji zarówno Lech Poznań, jak i Pogoń Szczecin. Od remisu w Szymkencie (2:2) rozpoczęli za to wicemistrzowie Polski.

Piłkarze Legii Warszawa zmotywowani przed rewanżem z Ordabasami Szymkent

Warto przypomnieć, że w rozegranym tydzień temu spotkaniu piłkarze Legii długo mieli problemy z rozmontowaniem defensywy rywala z Kazachstanu. Tego samego nie można powiedzieć o zawodnikach klubu z Szymkentu. Gospodarze prowadzili z wicemistrzami Polski 2:0, ale ostatecznie wypuścili przewagę i skończyło się remisem 2:2.

– Nie czuję żadnej presji. Jestem dobrze przygotowany. W Kazachstanie mecz był trudny i na pewno to samo będzie w Warszawie. Kazachowie lubią grać piłki za linię obrony, a my musimy być na to gotowi. Musimy pokazać większą jakość. Tydzień temu wykreowaliśmy sobie wiele sytuacji. Jutro będziemy musieli je wykorzystać – przyznał na konferencji przedmeczowej pomocnik Legii Bartosz Slisz.

Ostrożny przed rewanżem jest również trener Legii Kosta Runjaić. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że choć warszawianie są faworytem dwumeczu, co więcej, mogli nawet zdobyć gola na 3:2 w pierwszym spotkaniu, to czwartkowe starcie będzie trudne.

– Jestem zadowolony, że tydzień temu zanotowaliśmy remis. Musimy pokazać pełnię swoich umiejętności, aby osiągnąć dobry wynik. Jesteśmy przygotowani do rywalizacji. Trafiamy na równorzędnego przeciwnika, ale wiemy, co mamy robić na boisku. […] Presja jest dla nas czymś pozytywnym. Wiemy, co czeka nas w czwartek. Cała drużyna jest bardzo zmotywowana. Naszym celem jest awans i to chcemy zrealizować – przyznał szkoleniowiec wicemistrzów Polski.

Legia Warszawa – Ordabasy Szymkent. Gdzie i o której oglądać mecz?

Czwartkowy (tj. 3 sierpnia) pojedynek rewanżowy w II rundzie Ligi Konferencji rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.

Spotkanie wicemistrzów Polski kibic zobaczy także w wersji internetowej, po wejściu na oficjalną stronę sportowej stacji TVP. Podobnie z serwisami streamingowymi zawierającymi w swojej ofercie TVP Sport.

