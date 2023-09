Legia Warszawa przeszkodziła w transferze reprezentanta Polski? Zaskakujące informacje agenta

W wielu europejskich ligach 1 września oznacza ostatni dzień letniego okienka transferowego. Tego dnia wiele klubów albo dopina ostatnie formalności, albo czeka na rozwój wydarzeń.

Zaskakujące wieści ws. przyszłości Karola Świderskiego

Z okazji „Deadline Day” dziennikarze serwisu Meczyki.pl porozmawiali z agentem piłkarskim Mariuszem Piekarskim na temat transferów. Były reprezentant Polski zdradził, że jeden z jego podopiecznych był bliski zmiany klubu.

Karol Świderski, bo o nim mowa od stycznia 2022 roku gra w MLS w barwach Charlotte. Do tej pory rozegrał 60 meczów, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 11 asyst. Reprezentant Polski był łączony m.in. z Salernitaną prowadzoną przez byłego selekcjonera – Paulo Sousę, ale transfer nie doszedł do skutku ze względu na różnice w oczekiwaniach obu klubów.

Legia Warszawa przeszkodziła w transferze reprezentanta Polski?

Mariusz Piekarski zdradził, że była możliwość przeprowadzenia transferu napastnika do innego klubu – FC Midtjylland, czyli ostatniego rywala Legii Warszawa w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Jak się okazuje, to wicemistrzowie Polski przeszkodzili w doprowadzeniu tej transakcji do końca.

– Charlotte otrzymało bardzo dobrą ofertę od FC Midtjylland za Karola Świderskiego. Gdyby Duńczycy wyeliminowali Legię i awansowali do Ligi Konferencji, to deal prawdopodobnie zostałby dopięty – przekazał w rozmowie z dziennikarzami serwisu meczyki.pl.

Przypomnijmy, to Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wszystko rozstrzygnęło się w rewanżu, bo w pierwszym spotkaniu padł wynik 3:3 po szalonym meczu. Triumfatora tego dwumeczu musiały wyłonić rzuty karne, w których to podopieczni Kosty Runjaicia byli lepsi.

