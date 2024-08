Polskie kluby poznały rywali. Zapowiada się kapitalne widowisko

W nowej odsłonie Ligi Konferencji Europy zobaczymy dwa polskie kluby – Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Wojskowi wygrali pięć na sześć meczów w eliminacjach i zagwarantowali sobie udział w tych rozgrywkach. Z kolegi Jaga jako mistrz Polski zaczynała w el. do Ligi Mistrzów.

Liga Konferencji Europy: Dwie polskie drużyny awansowały do fazy ligowej

Niestety nie udało się i kończyli w kwalifikacjach do LE. Koniec końców udało im się wylądować w LKE. Po ostatnich meczach zawodnicy zabrali głos nt. awansu do europejskich pucharów. – Osiągnęliśmy pierwszy cel tego sezonu. Bardzo się cieszymy, choć dziś był dla nas bardzo trudny mecz, na bardzo złym boisku. Czekamy na losowanie i rozpoczynamy naszą piłkarską podróż po Europie – zapowiedział Tomas Pekhart, napastnik Legii Warszawa.

– Mamy czas na analizę, teraz będzie przerwa na kadrę. Myślę, że jest dużo niuansów, które trzeba dopracować. Jesteśmy dużo bogatsi o doświadczenia w Europie. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, to oczywiście jestem zadowolony, że będziemy mieli okazje grać w europejskich pucharach – powiedział po meczu Max Stryjek, bramkarz Dumy Podlasia.

Nowy format Ligi Konferencji Europy

W tym sezonie nastąpiła zmiana formatu europejskich pucharów. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji Europy, to standardowy podział na grupy został zastąpiony powstaniem jednej, dużej tabeli ligowej, uwzględniającej 36 zespołów. Każdy uczestnik zmagań rozegra po jednym spotkaniu z sześcioma różnymi przeciwnikami, z czego trzy będą u siebie, a trzy na wyjeździe

Tradycyjnie za każde zwycięstwo zespoły otrzymają trzy punkty. Remis to natomiast jeden punkt, a porażka zero. Drużyny, które uplasują się na miejscach od 1 do 8 od razu zameldują się w 1/8 finału. Zespoły z miejsc od 9 do 24 będą przydzielone do 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA.

Legia Warszawa losowana była z drugiego koszyka, a Jagiellonia z piątego. Losowanie rozpoczęło się o godz. 14:30 w piątek 30 sierpnia. Wojskowi zmierzą się z: Realem Betis (dom), Djurgardens (wyjazd), Omonią (wyjazd), Lugano (dom), TSC (wyjazd) i Dinamo Mińsk (dom). Z kolei Duma Podlasia trafiła na: FC Kopenhagę (wyjazd), Molde (dom), Olimpija Lublana (dom), Mlada Boleslav (wyjazd), Petroclub (dom) i Celje (wyjazd). Pierwsze mecze w nowej fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA piłkarze rozegrają 3 października. Finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany 28 maja we Wrocławiu. Ambasadorem tych rozgrywek jest Michał Żewłakow.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Chelsea (Anglia), FC Kopenhaga (Dania), Gent (Belgia), Fiorentina (Włochy), LASK (Austria), Betis (Hiszpania)

Koszyk 2: İstanbul Basaksehir (Turcja), Molde (Norwegia), Legia (Polska), Heidenheim (Niemcy), Djurgarden (Szwecja), APOEL (Cypr)

Koszyk 3: Rapid Wiedeń (Austria), Omonia (Cypr), HJK (Finlandia), Vitoria Guimaraes (Portugalia), Astana (Kazachstan), Olimpija Ljubljana (Słowenia)

Koszyk 4: Cercle Brugge (Belgia), Shamrock Rovers (Irlandia), TNS (Walia), Lugano (Szwajcaria), Hearts (Szkocja), Mlada Boleslav (Czechy)

Koszyk 5: Petrocub (Mołdawia), St. Gallen (Szwajcaria), Panathinaikos (Grecja), Backa Topola (Serbia), Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina), Jagiellonia (Polska)

Koszyk 6: Celje (Słowenia), Larne (Irlandia Północna), Dinamo Mińsk (Białoruś), Pafos (Cypr), Víkingur Reykjavik (Islandia), Noah (Armenia)

