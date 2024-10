Legia i Jagiellonia zagrały dla Polski. Klubowy ranking UEFA coraz lepszy

Przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że przygody polskich klubów w europejskich pucharach nie są zbyt długie. Wprowadzenie Ligi Konferencji, trzecich rozgrywek, dało więcej szans, co było widoczne poprzez wyniki Lecha Poznań czy Legii Warszawa. W tegorocznej edycji LK widzimy „Wojskowych” oraz Jagiellonię Białystok. Obie ekipy już w pierwszej kolejce mocno zaskoczyły kibiców w kraju.

Legia i Jagiellonia zagrali dla pozycji Polski

Legia Warszawa wygrała przed własną publicznością z Betisem Sewilla 1:0. Z kolei Jagiellonia w samej końcówce meczu z FC Kopenhaga zdobyła bramkę na 2:1. To oznacza, że pierwszą kolejkę polskie kluby kończą z kompletem punktów – nie tylko tych w tabeli LKE, ale i w rankingu UEFA.

To zestawienie zawsze wywołuje zainteresowanie wszystkich kibiców bez względu na klubowe barwy. W eliminacjach o dobry wynik walczyli także przedstawiciele Śląska Wrocław i Wisły Kraków. Przed pierwszą kolejką LK Polska legitymowała się wynikiem 26,625. Legia i Jagiellonia zdobyły w sumie cztery punkty, lecz ten rezultat jest dzielony przez łączną liczbę klubów, jakie Polska wystawiła do europucharów, czyli cztery. W ten sposób wynik Biało-Czerwonych po czwartkowych spotkaniach wynosi 27,625. Polska cały czas pozostaje na 18. pozycji w klubowym rankingu, ale ma duże perspektywy awansu.

Polska goni rywali w rankingu UEFA

Co ważne, wszyscy konkurenci na miejscach 13-21 nie mogą pochwalić się takim wynikiem co Polska. Plasujący się pozycję wyżej Szkoci mają przewagę nieco ponad dwóch punktów nad Biało-Czerwonymi. Do 15. Greków Polska traci z kolei nieco ponad 2,5 pkt. Ich pozycja jest szczególnie ważna, gdyż piętnasty kraj może wystawić już dwa kluby w eliminacjach Ligi Mistrzów (łącznie pięć klubów w europucharach).

