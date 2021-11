Koniec problemów Sergio Ramosa? Hiszpan poleciał z drużyną do Manchesteru

Sergio Ramos nie zadebiutował jeszcze w barwach PSG. Hiszpan przechodził do francuskiego klubu z kontuzją i dopiero teraz został włączony do drużyny, która poleciała do Manchesteru na mecz Ligi Mistrzów.