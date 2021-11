To właśnie on wygra Złotą Piłkę? Dziennikarz zdradził, które miejsce zajmie Robert Lewandowski

Wielkimi krokami zbliża się gala Złotej Piłki. Odbędzie się ona już 29 listopada. Nie ma praktycznie ani jednego dnia, by kibice oraz dziennikarze nie dyskutowali na temat tego, kto powinien otrzymać ten wielki laur. W 2021 roku ewidentnie brakuje jednego wyrazistego kandydata, dlatego temat ten emocjonuje jeszcze bardziej. Spore szanse daje się Robertowi Lewandowskiemu, ale czy uda mu się zatriumfować?

Lionel Messi zdobędzie kolejną Złotą Piłkę

Tak twierdzi wielu znanych szkoleniowców, piłkarzy czy przedstawicieli mediów, ale to niekoniecznie może mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tak przynajmniej twierdzi Sergio Gonzalez Bueno. Dziennikarz ten był gościem w programie „Mas que pelotas” i tam wyjawił informacje, jakie uzyskał. Według niego to Lionel Messi zdobędzie trofeum po raz siódmy w swojej karierze. Wcześniej triumfował w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019. W tej chwili jedną Złotą Piłkę mniej ma Cristiano Ronaldo, ale w tym roku nie jest na poważnie brany pod uwagę przez opinię publiczną w tym kontekście.

Które miejsce zajmie Lewandowski?

Które miejsce zatem zajmie Lewandowski, jeśli nie pierwsze? – Napastnik Bayernu będzie drugi – stwierdził krótko Gonzalez. To by znaczyło, że głosujący docenią go bardziej niż na przykład Jorginho czy Karima Benzemę. Duże szanse dawano zwłaszcza temu pierwszemu, ze względu na zwycięstwo z Chelsea w Lidze Mistrzów oraz reprezentacji Włoch w Euro 2020.

Oczywiście tych rewelacji nie należy brać za pewnik, ponieważ mówimy wyłącznie o „przeciekach”. Te już kilka razy były dementowane przez przedstawicieli magazynu „France Football”. Pascal Ferre, redaktor naczelny pisma, mówił otwarcie, że wszystkie tego rodzaju rewelacje są bzdurne, bo nikt jeszcze nie może posiadać informacji o tym, kto zwycięży.

Kiedy, o której i gdzie transmisja z gali Złotej Piłki?

Jakkolwiek się stanie, wiadomo już na pewno, że Lewandowski pojawi się na gali, która odbędzie się w Paryżu 29 listopada. Ceremonia będzie transmitowana w Telewizji Polskiej. Uroczystość rozpocznie się około godziny 20:30.

Czytaj też:

Sławomir Peszko wskazał najgorszych piłkarzy Legii Warszawa. Kto powinien trafić do rezerw?