Wielki gest znanego piłkarza. Tak zaangażował się w pomoc Ukrainie

Wojna na Ukrainie sprawiła, że w zachodniej Europie pojawiło się wielu uchodźców, którzy uciekają przed rosyjską agresją. Znakomita większość z nich trafia do Polski, z której ewentualnie wyrusza dalej. Niektórzy z tych, co ruszyli do Francji, spotkali się ze wspaniałą postawą bramkarza PSG Keylora Navasa, który otworzył na nich dom i serce.

Keylor Navas zaprosił uchodźców do swojego domu

Bramkarz PSG Keylor Navas postanowił dołożyć swoją cegiełkę do pomocy uchodźcom. „Keylor Navas obecnie gości 30 ukraińskich uchodźców w swoim paryskim domu. Bramkarz PSG wraz z żoną podarował im ubrania, wyżywienie i zainstalował trzydzieści łóżek w sali kinowej ich mieszkania” – napisał na swoim Twitterze dziennikarz Hadrien Grenier. Keylor Navas nie jest jedynym piłkarzem, który pomaga Ukraińcom. Reprezentant Polski Kamil Glik zakupił specjalną karetkę, która ma jeździć na pomoc ukraińskim dzieciom. Wnętrze pojazdu jest specjalnie przystosowane do ratowania najmłodszych.

Keylor Navas jest 100-krotnym reprezentantem Kostaryki. Przed graniem w PSG był zawodnikiem między innymi Realu Madryt, z którym odnosił duże sukcesy. Obecny sezon we francuskim klubie już można zaliczyć do nieudanych, ponieważ PSG wygra najprawdopodobniej „tylko” ligę francuską. Kolejny sezon walki o triumf w Lidze Mistrzów zakończył się przegraną już na etapie 1/8 finału.

