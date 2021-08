Ile Manchester zapłacił za Ronaldo? Portugalczyk był w promocji, Juventus opublikował dokument

Rzadko zdarza się, by kluby do publicznej wiadomości podawały szczegóły operacji finansowych dotyczących transferów. Z przejściem Cristiano Ronaldo z Juventusu do Manchesteru United jest inaczej. Stara Dama opublikowała dokument, na podstawie którego hitowy ruch stał się faktem.

Gwiazdor w promocyjnej cenie

Oprócz kwestii takich jak to, z którym numerem zagra Portugalczyk w nowym-starym zespole, duże poruszenie wśród kibiców budził również aspekt finansowy tej operacji. Napastnik ma już 36 lat, a za zawodników w jego wieku skrajnie rzadko płaci się duże pieniądze. Ronaldo to jednak futbolowy fenomen, który w dodatku wciąż jest w znakomitej formie fizycznej i specjalistyczny portal transfermarkt.de wycenia go na 45 milionow euro.

Ile zapłacił za niego Manchester? W dokumencie czytamy, że chodzi dokładnie o jedną trzecią wspomnianej wyżej kwoty. Jakby tego było mało, płatność rozłożono na raty – aż na pięć lat. Do tego turyńczycy mogą otrzymać jeszcze osiem milionów euro, ale to już zależy od tego, jakie cele sportowe osiągnie Ronaldo w angielskiej drużynie. Nie wyszczególniono dokładnie, co się zawiera w tym określeniu.

Wydaje się, że 15+8 milionów euro to cena wręcz promocyjna z perspektywy Manchesteru. Wcześniej bowiem spekulowano o kwocie niemal dwa razy wyższej i to bez rozdzielenia płatności na kilka części czy uwzględniania zmiennych.

Kiedy debiut Cristiano Ronaldo w Manchesterze United?

Portugalczyk najprawdopodobniej zadebiutuje w zespole Czerwonych Diabłów zaraz po przerwie reprezentacyjnej, w meczu z Newcastle United. Starcie to odbędzie się 11 września o godzinie 16:00

Czytaj też:

Pchnięcie kulą i jazda na handbike’u szczęśliwymi dyscyplinami dla Polaków. Mamy dwa medale