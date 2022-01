Christian Eriksen może wrócić do topowej ligi. Interesuje się nim klub z Premier League

W czerwcu 2021 roku oczy całego piłkarskiego świata skierowane były na murawę boiska, na którym toczyło się grupowe starcie między Finlandią a Danią. Zawodnik reprezentujący barwy tego drugiego kraju, Christian Eriksen, miał atak serca i walczył o życie. Medycy spisali się na medal, ponieważ przywrócili piłkarzowi funkcje życiowe i przetransportowali go do szpitala. Tam Duńczyk przeszedł operację wszczepienia rozrusznika serca.

Do czasu tego niebezpiecznego wydarzenia Eriksen był zawodnikiem Interu Mediolan. Zasady ligi włoskiej nie pozwalają jednak grać piłkarzowi ze wszczepionym rozrusznikiem, więc mistrz Włoch zmuszony był rozwiązać z Duńczykiem kontrakt, ponieważ ewentualny powrót pomocnika na boisko nie mógłby być zrealizowany na Półwyspie Apenińskim.

Wiadomo, że Eriksen chce wrócić do grania w piłkę. Już teraz prowadzi indywidualne treningi, które mają pomóc mu odzyskać dawną formę. Wygląda na to, że na brak ofert po powrocie nie będzie mógł narzekać.

Christian Eriksen w Premier League? The Athletic podaje ciekawe informacje

Według informacji The Athletic sprowadzeniem do siebie Eriksena interesuje się beniaminek ligi angielskiej, Brentford. Strony mają prowadzić już rozmowy. 29-latek miał otrzymać propozycję półrocznego kontraktu z opcją przedłużenia o rok. Gdyby podpisanie umowy się ziściło, byłby to dla Duńczyka powrót do angielskiej elity po dwóch latach przerwy. Wcześniej bowiem Eriksen reprezentował barwy Tottenhamu, w którym rozegrał ponad 300 spotkań.

