Wzruszający gest kibiców wobec Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zareagował

W poniedziałek wieczorem, 18 kwietnia Cristiano Ronaldo przekazał tragiczną wiadomość. Portugalczyk wraz ze swoją partnerką Georginą Rodriguez spodziewali się bliźniaków. Niestety, poród przeżyła jedynie córka, synek zmarł. Na informację niemal natychmiast zareagowali sportowcy z całego świata oraz kluby piłkarskie, składając 37-latkowi najszczersze kondolencje. Dzień później drużyna Manchestru United rywalizowała na wyjeździe z Liverpoolem. Z oczywistych względów w meczu tym zabrakło portugalskiej gwiazdy. Kibice jednak postanowili wesprzeć zawodnika Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo dziękuję fanom Liverpoolu i Manchestru United

W 7. minucie starcia określanego „Bitwą o Anglię” fani obu zespołów, którzy zasiedli tego dnia na trybunach, zdobyli się na piękny i wzruszający gest. Mimo kibicowskich podziałów wszyscy razem przez jedną minutę bili brawa oraz odśpiewali hymn The Reds „You will never walk alone” (Nigdy nie będziesz szedł sam). Tym samym wyrazili wsparcie dla Cristiano Ronaldo, który cierpi z powodu śmierci dziecka.

Po dwóch dniach, w czwartek, 21 kwietnia kapitan reprezentacji Portugalii zareagował na to, co działo się na stadionie w Liverpoolu. 37-latek podziękował fanom za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. „Jeden świat… Jeden sport… Jedna globalna rodzina… Dzięki, Anfield. Ja i moja rodzina nigdy nie zapomnimy tej chwili okazanego nam szacunku i współczucia” – napisał w opublikowanym poście na Instagramie.

Mecz pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem United zakończył się przekonującym zwycięstwem The Reds 4:0.

Czytaj też:

Nikola Grbić skomentował kontrowersje dotyczące powołań do kadry. W tle zarzuty Wojtaszka i Drzyzgi