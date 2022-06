Znany piłkarz Manchesteru United nie wytrzymał. „Filmujcie mi ch***”

Bruno Fernandes jest jednym z liderów Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. Pomocnik grał wcześniej w takich klubach, jak Sampdoria i Udinese i Sporting. W barwach Czerwonych Diabłów rozegrał do tej pory 126 spotkań, zdobył 50 bramek i zaliczył 39 asyst. Dla swojej kadry natomiast rozegrał 46 spotkań, w których osiem razy trafił do siatki. Fernandes nie jest na pewno zadowolony z wyniku swojego klubu, który sezon zakończył poza czterema miejscami dającymi Ligę Mistrzów.

Bruno Fernandes krzyczał na kolegę. „Filmujcie mi ch***”

W internecie pojawiło się nagranie, na którym Alex Telles w ramach współpracy marketingowej nagrywa, jak spędza cały swój dzień. Naturalnie więc nie mogło zabraknąć relacji z treningu Manchesteru United. Gdy piłkarz przyjechał do ośrodka treningowego do akcji wkroczył Bruno Fernandes, który zza drzwi wystosował do swojego kolegi żołnierski komunikat. – Jesteście tu, by grać w piłkę, a nie kręcić filmy. Filmujcie mi ch*** – krzyknął zawodnik. – Wyluzuj, po***** – odpowiedział Telles.

W internecie istnieją różne interpretacje tej sytuacji. Jedni uważają, że to żarty i zwykłe piłkarskie rozmowy między kolegami z drużyny. Z drugiej strony nagranie pochodzi z bardzo ciężkiego dla Czerwonych Diabłów sezonu, więc frustracja i chęć ciężkiej pracy mogły się z Fernandesa wręcz wylewać. Manchester United zakończył zmagania w Premier League na 6. miejscu i w przyszłym sezonie będzie występował w Lidze Europy.

