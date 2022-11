Oświadczenie Manchesteru United ws. wywiadu Cristiano Ronaldo. Będą podjęte kroki

Udzielony przez Cristiano Ronaldo wywiad błyskawicznie obiegł cały świat. Portugalczyk stwierdził, że jest nieszanowany przez swojego obecnego pracodawcę oraz przyznał oficjalnie, że nie ma szacunku dla Erika Ten Haga, ponieważ on nie otrzymuje go w zamian. Ponadto padło wiele mocnych słów, które prawdopodobnie przesądzą o losie CR7 na Old Trafford.

Manchester United wydał oświadczenie ws. słów Cristiano Ronaldo

Na oficjalnej stronie Manchesteru United pojawiło się oficjalne zawiadomienie, w którym zaznaczono, że wywiad Cristiano Ronaldo zostanie poddany szczegółowej analizie.

„Manchester United zwraca uwagę na doniesienia mediów, dotyczące wywiadu udzielonego przez Cristiano Ronaldo. Klub rozważy swoją odpowiedź po ustaleniu wszystkich faktów. Skupiamy się na przygotowaniach do drugiej połowy sezonu i kontynuowaniu wiary i jedności, budowanej wśród piłkarzy, trenera, całego personelu i naszych kibiców” – czytamy.

Cristiano Ronaldo uderzył w Manchester United

Druga przygoda Portugalczyka z Czerwonymi Diabłami nie należy do najlepszych. Choć pierwszy sezon w jego wykonaniu był przyzwoity i 37-latek został najlepszym strzelcem swojej drużyny, tak w obecnym zawodzi i spisuje się poniżej oczekiwań. Zdaniem Cristiano Ronaldo w dużej mierze na taki stan rzeczy wpłynęło to, że chciano się go pozbyć.

– Manchester United próbował mnie wypchać z klubu. Nie tylko trener, ale również dwóch/trzech pozostałych ludzi z klubu. Czuje się zdradzony. Czy chcieli się mnie pozbyć? Szczerze, nie powinienem tego mówić... nie wiem, ale słuchaj, nie obchodzi mnie to. Ludzie powinni usłyszeć prawdę, czułem, że niektórzy ludzie nie chcieli mnie tutaj nie tylko w tym roku, ale również podczas poprzedniego sezonu – mówił Cristiano Ronaldo.

Ponadto Portugalczyk zaznaczył, że nie ma szacunku do obecnego trenera Manchesteru United, Erika Ten Haga, ponieważ on nie szanuje jego.

