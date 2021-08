Polska reprezentacja już we wrześniu wraca do gry. Podpowiadamy, jak kupić bilety

Reprezentacja Polski po marcowych meczach eliminacji do mistrzostw świata zajmuje dopiero czwarte miejsce w grupie. Szansa na zdobycie kolejnych punktów nadejdzie już we wrześniu, kiedy to Biało-Czerwoni zagrają u siebie z Albanią i Anglią oraz z San Marino na wyjeździe.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Mecz z Albanią zostanie rozegrany 2 września o godz. 20:45, a sprzedaż biletów ruszyła 12 sierpnia. Kibice chcący wybrać się na ten mecz wciąż mogą nabyć wejściówki w serwisie bilety.laczynaspilka.pl (stan na godz. 13 w poniedziałek 16 sierpnia). Z kolei 25 sierpnia PZPN uruchomi sprzedaż biletów na starcie z Anglikami, które podopieczni Paulo Sousy rozegrają już 8 września o godz. 20:45.

Ile kosztują bilety na mecz z Anglią?

Podobnie jak przed spotkaniem z Albanią, na fanów wybierających się na mecz z wicemistrzami Europy będą czekały bilety w różnych kategoriach cenowych. Za wejściówki w pierwszej z nich, odpowiadającej miejscom na bocznych trybunach, zapłacimy 160 zł.

Nieco mniej, bo 120 zł, kosztują bilety na wyższe trybuny za bramkami. Za te mieszczące się także za bramkami, ale na niższym poziomie, trzeba zapłacić 90 zł. Tyle samo kosztują wejściówki dla osób z niepełnosprawnościami. Opiekun wchodzący na stadion z dzieckiem do lat 12 zapłaci za siebie 90 zł, a za pociechę 40 zł.

Po wypełnieniu przepisowej połowy pojemności stadionu pozostałe miejsca zostaną udostępnione wyłącznie tym kibicom, którzy w pełni zaszczepili się przeciwko COVID-19.

