Jan Tomaszewski zaapelował do prezesa PZPN. Chce przywrócenia znanego zwyczaju

Paulo Sousa w styczniu objął stery reprezentacji Polski, którą jak do tej pory poprowadził w ośmiu spotkaniach. Tylko jedno udało się wygrać – z Andorą w marcowym meczu eliminacji do mistrzostw świata. We wrześniu Portugalczyk stanie przed szansą na poprawienie tego dorobku w meczach z Albanią, San Marino i Anglią.

Sukcesja selekcjonerska?

Zdaniem Jana Tomaszewskiego selekcjoner powinien prowadzić kadrę do końca eliminacji, ponieważ w razie zerwania umowy obowiązującej do końca 2021 roku, PZPN-owi mogą grozić kary finansowe. – Jeśli stracimy szanse na awans, to trzeba będzie rozglądać się za trenerem – ocenił legendarny bramkarz w rozmowie z „Super Expressem”.

Były reprezentant Polski zaapelował także do Cezarego Kuleszy, czyli nowego prezesa PZPN, o stworzenie tzw. sukcesji selekcjonerskiej. – Apelowałem do Zbigniewa Bońka, aby wymusił na Sousie zatrudnienie polskiego asystenta. Kazimierz Górski zrobił drużynę, przejął ją potem Jacek Gmoch, potem był Ryszard Kulesza, a następnie Antoni Piechniczek. Asystenci przejmowali tę kadrę – tłumaczył.

Jak zauważył Tomaszewski, taka sukcesja przyniosła efekt kilka lat temu, kiedy to Adam Nawałka najpierw był asystentem Leo Beenhakkera, a później samodzielnie objął stery reprezentacji. – Nie wstydziliśmy się przecież za kadrę Nawałki. Jeśli awansujemy do Kataru, to tam Sousa musi zabrać polskiego szkoleniowca – podsumował rozmówca „SE”.

